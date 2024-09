Virtual Tour e Accessibilità: La Cattedrale di Aosta abbraccia innovazione e inclusione culturale

Curato dall’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Aosta, questo progetto rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio artistico e religioso della città.

Il Virtual Tour offre una modalità innovativa e interattiva per esplorare la Cattedrale e il Museo. Grazie all’utilizzo di immagini sferiche a 360° ad altissima definizione, è possibile immergersi negli ambienti interni della Cattedrale e del Museo, e osservare da vicino opere d'arte e i due preziosi mosaici pavimentali del coro. Questa documentazione fotografica di alta qualità permette una fruizione completa anche a distanza, consentendo agli utenti di approfondire aspetti divulgativi e scientifici legati al patrimonio culturale attraverso consultazioni testuali. Il progetto multimediale è consultabile da pc, tablet o smartphone, offrendo un'esperienza autonoma di visita, sia a distanza sia come supporto alle visite fisiche in loco.

L'evento di presentazione rappresenterà anche un'importante occasione per introdurre due nuovi strumenti volti a migliorare l’esperienza di visita, in particolare per le persone con disabilità sensoriali e cognitive. Nell'ambito del progetto “Cattedrali accessibili”, realizzato con il contributo della Fondazione CRT e promosso dalla Consulta Beni Culturali Ecclesiastici della Regione Ecclesiastica Piemonte-Valle d’Aosta, sono stati creati strumenti pensati per garantire un accesso più inclusivo e autonomo. Da settembre 2024, all’ingresso della Cattedrale è stato installato un pannello visivo-tattile multisensoriale che fornisce informazioni testuali e tattili, dotato di un QR code per scaricare contributi audio-video in linguaggio LIS (Lingua dei Segni Italiana). Questo strumento non solo facilita l’accesso alle informazioni, ma offre una fruizione multisensoriale per persone con disabilità visive o uditive, ampliando così l'accessibilità culturale del luogo.

Parallelamente, la Cattedrale e il Museo sono stati dotati di una guida "Easy to read", un format di scrittura semplificata che rende i contenuti più accessibili per persone con disabilità cognitive o per coloro che hanno una conoscenza limitata dell’italiano. Questo approccio si integra perfettamente con la missione della Diocesi di rendere il patrimonio culturale fruibile a tutti, abbattendo le barriere linguistiche e cognitive.

A sostegno di questa filosofia inclusiva, è stato introdotto un ulteriore strumento di supporto alla visita in CAA (Comunicazione Alternativa Aumentativa), che utilizza simboli per facilitare la comprensione delle informazioni principali. La CAA è pensata per favorire l’autonomia delle persone con bisogni comunicativi complessi, ampliando ulteriormente il concetto di accessibilità universale.

La presentazione del Virtual Tour e dei nuovi strumenti di accessibilità offrirà un’opportunità unica ai partecipanti di sperimentare direttamente le innovazioni tecnologiche e inclusive introdotte nella Cattedrale e nel Museo. Al termine dell’evento, i visitatori avranno anche la possibilità di salire sul coro della Cattedrale per ammirare da vicino i mosaici pavimentali, un’occasione rara per entrare in contatto diretto con queste testimonianze artistiche di grande valore storico e spirituale.

L’iniziativa, nel contesto della Settimana di Plaisirs de Culture, non solo mette in luce l’impegno della Diocesi di Aosta nella salvaguardia e valorizzazione del proprio patrimonio culturale, ma dimostra anche come la tecnologia e l’accessibilità possano essere strumenti potenti per connettere il passato con il presente, rendendo la cultura accessibile a tutti. La Cattedrale di Aosta, con la sua millenaria storia, si conferma non solo un luogo di culto, ma anche un simbolo di inclusione e innovazione.