Giunta Nuti bloccata temporaneamente dalla sulla pedonalizzazione di Piazza della Repubblica

In una giornata che avrebbe potuto essere scritta da un autore di commedie politiche, il Consiglio Comunale di Aosta ha visto il trionfo della Lega, che ha brillantemente affondato la proposta di pedonalizzazione di Piazza della Repubblica con una pregiudiziale di legittimità. Un vero e proprio capolavoro di strategia politica che, se non fosse stato per il ridicolo, avrebbe meritato un Oscar.

La Giunta Nuti, fervente sostenitrice di una città più verde, si è vista stoppare i suoi sogni ecologici da un blitz del gruppo Lega. Nuti e la sua squadra, desiderosi di eliminare le automobili, semplificare la vita dei cittadini e magari salvare il commercio urbano (o almeno questo è ciò che sembra pensare qualcuno), si erano preparati a introdurre la pedonalizzazione di Piazza della Repubblica con un certo entusiasmo. Tuttavia, i leghisti hanno messo il bastone tra le ruote, sollevando un problema di legittimità che ha messo i piani ecologici della Giunta in stand-by.

Immaginate la scena: la Giunta, con il suo piano per una città più verde, stava per realizzare un sogno. Poi, in un dramma in tre atti, i leghisti hanno dichiarato che l'intera procedura era da considerare non valida, grazie alla loro abilità nel far saltare la seduta della Commissione. Perché, come tutti sanno, le regole si applicano sempre quando sono più comode.

Il vice Capogruppo Sylvie Spirli ha osservato il caos con un misto di sgomento e divertimento, dichiarando: “Dopo aver assistito a quanto accaduto in seconda commissione, abbiamo chiesto un parere di legittimità. E indovinate? Le delibere dovranno tornare alla Commissione competente per una discussione regolare.” Insomma, le follie green della Giunta Nuti sono state temporaneamente bloccate, ma non per sempre.

Ma, oh, la comicità della situazione è che questo rinvio non sarà altro che un breve interludio. I progetti di pedonalizzazione e il sogno di un Parco Puchoz, che i cittadini sembrano apprezzare sempre di più, torneranno sotto i riflettori nei prossimi giorni. Quindi, per quanto i leghisti possano rallegrarsi per la loro vittoria temporanea, è chiaro che la Giunta Nuti non ha detto l'ultima parola.

In sintesi, mentre la Giunta Nuti si prepara a rialzarsi e a portare avanti il suo piano, i cittadini di Aosta possono gustarsi il sipario temporaneo di questa commedia politica. I sogni verdi non sono stati distrutti, ma solo messi in pausa, e il Parco Puchoz potrebbe ben presto diventare il nuovo palcoscenico della vittoria ecologica della città.