Torna Scuolafacendo, il progetto che sostiene le scuole del territorio

Con l’avvio del nuovo anno scolastico Despar promuove “Scuolafacendo”, il progetto nazionale a sostegno del mondo della scuola che dà agli istituti scolastici la possibilità di ottenere nuove attrezzature e strumenti utili all’insegnamento. Un’iniziativa che Despar Nord Ovest (Gruppo 3A), concessionaria del marchio Despar per Piemonte, Liguria, e Valle d’Aosta, porta per l’ottavo anno consecutivo sui propri territori di riferimento dando la possibilità alle famiglie e alle comunità locali di sostenere la scuola con il semplice gesto di fare la spesa.

Dal 16 settembre al 17 novembre, infatti, facendo la spesa nei negozi Despar Express, Despar ed Eurospar aderenti delle regioni in cui l’azienda è presente, ogni 15 euro di spesa il cliente riceverà un “Buono Scuola” che potrà scegliere di destinare a un istituto scolastico del proprio territorio. I clienti potranno consegnare i buoni raccolti direttamente alla scuola che desiderano sostenere oppure caricarli tramite il sito del progetto www.scuolafacendo.com o l’App dedicata.



Le scuole, attraverso la raccolta dei buoni, potranno scegliere strumenti e materiali didattici da uno speciale catalogo che include oltre 60 articoli che vanno dalla cancelleria a strumenti per l’apprendimento e l’inclusione, fino ad articoli per supportare le attività motorie, l’apprendimento musicale e per arricchire gli ambienti digitali guardando anche all’innovazione e alle materie stem.



Il progetto è rivolto alle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, pubbliche e paritarie, che, per beneficiare della donazione dei clienti Despar, devono registrarsi sul sito dedicato al progetto.



Scuolafacendo è un progetto che Despar Nord Ovest promuove dal 2017 nelle proprie regioni di riferimento, coinvolgendo ogni anno circa 900 scuole sui territori di riferimento, con oltre 4.000 articoli e materiali didattici già distribuiti da quando l’iniziativa è attiva. Risultati importanti che hanno reso Scuolafacendo una best practice che, da quest’anno scolastico, con il coordinamento di Despar Italia, la società consortile che riunisce sotto il marchio Despar sei aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati, viene estesa a tutti i territori in cui l’insegna è presente.

Si tratta di un’iniziativa con cui Despar ribadisce l’impegno per il mondo della scuola, riconoscendo l’educazione e la formazione come elementi centrali per fornire alle nuove generazioni gli strumenti per costruire il proprio futuro. Un impegno che l’insegna conferma anche con “Le Buone Abitudini”, il progetto completamente gratuito rivolto alle scuole primarie per trasmettere ai bambini l’educazione alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita, avviato ormai da diversi anni e che ha già coinvolto oltre 2.000 insegnanti in 1.250 comuni italiani.