Per la telefonia mobile la crescita dei Giga non si ferma

La tendenza all’aumento dei Giga messi a disposizione dagli operatori ai consumatori italiani non si ferma. Dopo la crescita record registrata lo scorso anno, infatti, anche nel 2024 si nota un netto incremento del traffico dati incluso, in media, in una tariffa di telefonia mobile. Su base annua, infatti, i Giga medi sono aumentati del +22% (ma c’è un primo segnale di un rallentamento) a fronte di un canone medio che scende sotto i 10 euro al mese, con un calo percentuale pari al -6%.

Sempre più Giga e con una spesa in leggero calo. Queste sono le tendenze principali del mercato delle offerte telefonia mobile italiano. Come rilevato dai dati raccolti dall’Osservatorio SOStariffe.it, infatti, gli operatori attivi sul mercato sono sempre più propensi ad arricchire le proprie offerte aggiungendo traffico dati, senza aumentare i costi che, al netto di piccole variazioni su base annuale, continuano ad essere stabili, con un canone medio stabilmente incluso nella fascia tra i 9 e gli 11 euro al mese.

Anche nel corso degli ultimi 12 mesi, il mercato ha confermato questi trend, con un nuovo significativo aumento del traffico dati incluso nelle offerte (+22%) a cui si accompagna una leggera riduzione del canone medio (-6,4%). Con prezzi stabili o in leggero calo, il fattore principale che guida la scelta degli utenti, per quanto riguarda la tariffa mobile da attivare, è rappresentato dai Giga inclusi ogni mese.

Cosa offre oggi il mercato

I dati raccolti dall’Osservatorio confermano la semplicità con cui i consumatori italiani possono oggi accedere a una tariffa mobile con tanti Giga e con costi ridotti. In media, infatti, un’offerta di telefonia mobile mette a disposizione un pacchetto con 188 GB di traffico dati. Limitando l’analisi alle sole offerte 5G, inoltre, il traffico dati disponibili aumenta ancora, arrivando a una media di 232 GB. Per quanto riguarda il costo medio, invece, bisogna mettere in conto una spesa di 9,61 euro al mese che cresce fino a 12,05 euro al mese optando per una tariffa 5G.

Continua la corsa dei Giga

Il principale trend degli ultimi anni per il mercato di telefonia mobile è rappresentato dalla crescita del traffico dati incluso nelle offerte. Rispetto allo scorso anno, infatti, i Giga inclusi nelle offerte sono cresciuti del +22% confermando una tendenza di crescita iniziata già nel 2020, durante la pandemia. Nel passaggio dal 2020 al 2021, infatti, il mercato registrò una crescita del +41% dei Giga. Tale trend è continuato negli anni successivi con un +28% tra il 2021 e il 2022 e un +30% tra il 2022 e il 2023. Negli ultimi 12 mesi, quindi, si evidenzia un’ulteriore crescita dei Giga inclusi anche se la percentuale è più bassa rispetto agli anni precedenti. Questo dato potrebbe anticipare un rallentamento della crescita dei Giga nel corso dei prossimi anni.

Solo piccole variazioni per il prezzo medio

La forte crescita dei Giga inclusi nelle offerte si accompagna alla possibilità per gli utenti di accedere a tariffe con prezzi sostanzialmente stabili, con piccole oscillazioni nella fascia tra i 9 e gli 11 euro al mese. Nel 2020, infatti, il costo medio era di 10,96 euro al mese. Successivamente, la tariffa media è calata a 10,43 euro al mese nel 2021 e poi a 9,91 euro nel 2022. Nel 2023, invece, il costo era di 10,27 euro al mese. Le ultime rilevazioni, relative a settembre 2024, confermano un ulteriore calo (-6,4%) con una tariffa media ora stabile a 9,61 euro al mese. Le variazioni sul prezzo sono state molto meno marcate rispetto alle variazioni legate ai Giga.