Con il “Bike to work Day” ha preso il via il programma di iniziative della Settimana Europea della Mobilità

La Settimana Europea della Mobilità alla quale il Comune di Aosta ha aderito anche per l'edizione 2024 ha avuto inizio ieri, lunedì 16 settembre, con la giornata del “Bike to work day” in collaborazione con FIAB e Legambiente e con il coinvolgimento dei dipendenti delle sedi aostane della Regione, dell’USL, oltre che del Comune stesso.

Nel pomeriggio si è svolto un interessante convegno, con una buona partecipazione di pubblico e professionisti del settore, dedicato alle trasformazioni che la città sta vivendo sia in chiave di mobilità, di rigenerazione urbana e del sistema degli spazi urbani.

Per l’assessore alla Mobilità, Loris Sartore «è stato un interessante approfondimento sui diversi interventi trasformativi che stanno interessando e interesseranno la nostra città e un momento di confronto con le esperienze di altre realtà italiane ed europee che sono state illustrate dai nove relatori presenti, professionisti, docenti e ricercatori universitari».

Nella giornata odierna, martedì 17 settembre, sono scesi in strada gli Anziani attivi che, nell’ambito del Progetto Prevenzione di Regione e USL hanno promosso la pedonalità e l’esercizio fisico. In seguito l’Istituzione scolastica “Emile Lexert”, nell’ambito della promozione delle iniziative, ormai collaudate, del Pedibus e del Bicibus ha proposto a cinque

classi della Scuola primaria e una della Scuola secondaria di primo grado, del plesso del quartiere Cogne, una pedalata alla scoperta del quartiere e della rete ciclabile. Nel pomeriggio altre tre classi del plesso della scuola “Ettore Ramires” svolgeranno attività analoghe.

Durante tutta la giornata, in piazza Chanoux, sempre nell’ambito della SEM organizzata dal Comune di Aosta, è stato presente il Dipartimento regionale dei trasporti dell’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile con un allestimento per la divulgazione dei temi legati al trasporto pubblico locale.