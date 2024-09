Tersilla Gatto Chanu e la Toscana Fantasiosa - Le più belle fiabe della tradizione popolare

L'evento rappresenta un'occasione per immergersi nel ricco patrimonio fiabesco toscano, così come in quello più ampio delle fiabe regionali italiane, un tema caro all'autrice che ha raccolto racconti non solo dalla Toscana, ma anche da Piemonte e Liguria.

Toscana Fantasiosa (pubblicato nel 2024 al prezzo di 26,90 euro) è un'antologia che attinge ai racconti della tradizione popolare toscana, una regione particolarmente feconda per la ricchezza narrativa tramandata di generazione in generazione. Le fiabe qui raccolte si distinguono per essere scollegate da luoghi o personaggi storici, a differenza delle leggende che spesso si intrecciano con riferimenti geografici e fatti reali. Questa caratteristica rende le fiabe toscane quasi universali, capaci di evocare motivi e temi condivisi da diverse culture, pur mantenendo quel sapore tipico della narrazione locale.

Il volume curato dalla Gatto Chanoux riporta alla luce un patrimonio narrativo che affonda le radici nei cantari epici e nel mito, mantenendo intatta l’ossatura delle storie tradizionali. La magia è l'elemento centrale delle fiabe toscane, seppur con qualche incursione nel racconto di avventura e nella novella di fortuna. La vivacità del linguaggio utilizzato dall’autrice rende questi racconti ancora oggi freschi e godibili, e il suo stile espressivo, vivace e ritmato, ricorda il proverbio toscano tanto caro a Nerucci: «la novella nun è bella, se sopra nun ci si rappella». Non mancano nemmeno tocchi di ironia, che impreziosiscono il racconto, mescolando sapientemente il magico con la quotidianità.

Tersilla Gatto Chanu è una studiosa di cultura popolare e una scrittrice con una lunga carriera alle spalle. Nata e cresciuta in Valle d’Aosta, ha sviluppato un forte legame con la sua terra, ma anche con altre regioni italiane, come dimostra il suo lavoro di raccolta e reinterpretazione delle fiabe popolari. Ha dedicato gran parte della sua vita alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni orali italiane, con una particolare attenzione alle fiabe, che considera una forma narrativa fondamentale per capire l’immaginario collettivo di un popolo. I suoi studi spaziano non solo sulla Valle d’Aosta, ma anche sul Piemonte, la Liguria e, naturalmente, la Toscana.

La sua capacità di far rivivere queste antiche storie, attualizzandole senza tradirne lo spirito, la rende una figura di riferimento nel panorama della cultura popolare italiana. Durante la presentazione di Aosta, il pubblico avrà la possibilità di scoprire le sfumature di questa tradizione fiabesca e ascoltare dalla voce stessa dell’autrice l'importanza di tramandare questi racconti.

Chi è interessato alla cultura popolare e alle sue storie più affascinanti non può perdersi questo appuntamento, che promette di offrire uno sguardo incantato su un patrimonio narrativo di inestimabile valore.