Barbet: Frammenti di Storia Valdese in Scena – Imperdibile il 28 e 29 Settembre

Il 28 e 29 settembre si terranno due appuntamenti imperdibili per gli amanti della storia e della cultura valdese. Il Gruppo Teatro Angrogna porterà in scena uno spettacolo intitolato Barbet, che ripercorre frammenti della storia della gente valdese, conosciuta anche come Popolo Chiesa. Un'occasione rara per rivivere momenti di coraggio e resistenza, attraverso un'opera che rende omaggio a un popolo perseguitato per oltre quattro secoli.

I valdesi, perseguitati per la loro fede e i loro ideali, hanno subito orrori indicibili: torture, imprigionamenti, deportazioni e roghi. Tuttavia, la loro sete di libertà non si è mai spenta. Le vallate alpine che furono teatro di queste persecuzioni divennero anche il terreno di resistenza di una comunità che si diffuse in tutto il mondo, portando avanti la propria fede e i propri valori.

Lo spettacolo, messo in scena con la consueta passione dal Gruppo Teatro Angrogna, sarà rappresentato presso la Sala Valdese Albarin di Luserna San Giovanni, in Via Beckwith 50, il 28 e 29 settembre alle ore 16:00. La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata, e l’ingresso prevede una donazione di 5 euro a persona.

Ilda Baret a Pra Del Torno, accanto alla fontana caratterizzata dalla croce ugonotta, simbolo del protestantesimo

Si avverte il pubblico di non confondersi con un altro evento che si terrà il 28 settembre alla stessa ora nel Tempio Valdese, situato sopra la sala: il concerto di apertura della rassegna musicale "Suoni d'Autunno". Un doppio appuntamento che rende ancora più ricco questo weekend dedicato alla cultura valdese.

Questo evento non è solo un tributo alla storia, ma un'occasione per riflettere sulla tenacia e sulla capacità di resistere di un popolo che ha saputo affrontare l'oppressione con dignità e perseveranza. Un appuntamento che nessun appassionato di storia e cultura può permettersi di perdere.