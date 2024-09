Plaisirs de Culture en Valleé d’Aoste 2024

Dal 14 al 22 settembre 2024 la Valle d’Aosta partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio con la rassegna Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste.

Oltre all’ingresso gratuito in tutti i castelli, i musei e i siti archeologici di proprietà regionale, più di cento eventi caratterizzeranno queste giornate all’insegna della cultura.

Il tema portante di questa edizione, “Reti, percorsi e connessioni”, è egregiamente testimoniato dalle numerose iniziative organizzate dalle diverse Strutture della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, nonché dai tanti partner che hanno aderito all’iniziativa.

La “rete” dei beni culturali, i percorsi sul territorio e le connessioni tra discipline e arti differenti, infatti, si esprimeranno attraverso passeggiate, visite multiculturali, workshop di scrittura, approfondimenti, presentazione di libri, mostre, conferenze, laboratori e visite speciali a luoghi solitamente non fruibili. In Valle d’Aosta, oggi più che mai, i musei sono vivi, i castelli parlano, le pietre trasmettono la loro memoria e, proprio per questo, la rassegna di Plaisirs de Culture intende rendere omaggio ai tanti e, in buona parte ancora poco conosciuti, tesori culturali della regione, invitando i visitatori a vivere il patrimonio culturale nelle sue molteplici forme e declinazioni.

Gli eventi organizzati dalle Strutture della Soprintendenza prendono avvio da sabato 14 settembre alle ore 9,30 con un trekking culturale dal titolo La via della storia. Percorsi lungo il Vallone di San Grato a Issime, oggetto di studio del progetto Interreg DAHU-Développement et l’Adaptation des occupations HUmaines en montagne. Pranzo al sacco e abbigliamento adeguato.

Prenotazione obbligatoria (max 30 persone) al numero 347 4240138 o all’indirizzo dahuvda@gmail.com

Dai monti in città, sempre sabato 14 alle ore 15 l’appuntamento è con le Strade e antichi ospizi in Valle d’Aosta: una visita guidata nel centro cittadino dedicata ai luoghi storici dell’accoglienza dei viandanti e dei pellegrini.

Alle ore 17 seguirà l’omonima conferenza in collaborazione con le Università di Torino e Milano.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165 275775 o all’indirizzo s-arcsto@regione.vda.it

Sempre sabato 14 il Teatro Splendor apre le sue porte con l’iniziativa Nel teatro … il teatro: una visita ai luoghi “nascosti”, al “dietro le quinte”, che si propone di instaurare nuove connessioni con il pubblico riflettendo sul significato di fare teatro oggi. Le visite, parzialmente accessibili agli utenti con difficoltà motoria, si terranno ogni mezz’ora dalle 14 alle 17; prenotazione obbligatoria al 335 5210898, oppure scrivendo a attivita-culturali@regione.<wbr></wbr>vda.it

Domenica 15 settembre alle ore 11 e alle 16 nel suggestivo parco del Castello Gamba di Châtillon avrà luogo l’evento I sensi del parco: arte e natura. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Dipartimento Risorse naturali e corpo forestale-Struttura fauna e flora dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, è inserita nell’ambito del progetto Cultura senza barriere: il Castello Gamba da toccare, vedere e sentire finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sviluppata in collaborazione con la Consulta per le persone in difficoltà e la Fondazione Teatro ragazzi e giovani di Torino, propone inedite esperienze sensoriali con l’accompagnamento di un musicista e di una naturopata. L’evento, inoltre, sarà tradotto nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) e audiodescritto.

Prenotazione consigliata al numero 0166 563252.

E ancora nel pomeriggio di domenica 15, ogni mezz’ora dalle 14 alle 17, visite guidate ai luoghi nascosti del Teatro Splendor. Le visite sono parzialmente accessibili agli utenti con difficoltà motoria; prenotazione obbligatoria al 335 5210898, oppure scrivendo a attivita-culturali@regione.<wbr></wbr>vda.it

Alle 17,30 presso l’Area megalitica si terrà la conferenza dal titolo I restauri delle stele dell’area megalitica. Dal progetto all’intervento: i restauratori illustreranno i criteri che hanno guidato la progettazione dei restauri sulle delicate stele dell’Età del Rame, le criticità e i risultati.

Informazioni: c.pedeli@regione.vda.it

Lunedì 16 settembre alle ore 17 appuntamento al MAR-Museo Archeologico Regionale per un’attività rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni: una visita guidata e un divertente laboratorio per creare la propria Via delle Gallie in miniatura!

Informazioni: didattica@laclesurlaporte.it

Sempre lunedì alle 20,30 la Biblioteca regionale ospiterà la conferenza intitolata Un porticato magnifico: presentazione del restauro delle lunette del Castello di Issogne: gli storici dell’arte della Soprintendenza e i restauratori presenteranno i momenti salienti, le curiosità e i risultati del complesso intervento di restauro che ha interessato il ciclo pittorico più noto e ammirato del Castello di Issogne.

Informazioni: 0165 274312 / 4306

E il Castello di Issogne sarà protagonista anche delle visite dedicate alla scoperta degli esiti del restauro delle lunette del porticato, martedì 17 settembre alle 16 e alle 17: I colori delle lunette: visita agli affreschi restaurati nel porticato del Castello di Issogne. Le visite saranno riproposte giovedì 19 settembre alle 16 e alle 17.

Prenotazione obbligatoria (max 25 persone a turno) allo 0125 929373.

E ancora martedì 17 alle 17,30 porte aperte ai nuovi Laboratori di Restauro e ai Depositi del patrimonio archeologico regionale, a Quart (AO) in loc. Teppe 19/E.

Prenotazione obbligatoria allo 0165 775221.

Mercoledì 18 settembre alle 17, visita guidata alla mostra Sguardi d’intesa. La moda fotografata dalle donne presso il Centro Saint-Bénin di Aosta.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165 272687, oppure all’indirizzo mail u-mostre@regione.vda.it

Sempre giovedì 19 alle ore 17, visita guidata alla mostra Artenumero. Gli artisti e il numero tra XX e XXI secolo, presso il Museo Archeologico Regionale.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165 275902, oppure all’indirizzo mail u-mostre@regione.vda.it

Nello stesso giorno alle 17,30 la Biblioteca regionale propone Racconti di montagne valdostane e di alpinisti coraggiosi: letture di racconti e leggende legate al territorio valdostano seguite da un’attività ludica per bambini dai 6 anni di età.

Prenotazione consigliata dalle ore 14 del giorno stesso al numero 0165 274822 oppure all’indirizzo brao-cultura@regione.vda.it

E sempre in Biblioteca alle ore 18 avrà luogo la conferenza dal titolo Percorsi apocalittici in Valle d’Aosta, a cura della storica dell’arte Sandra Barberi e del biblista don Paolo Papone.

Informazioni al numero 0165 274822 oppure all’indirizzo brao-cultura@regione.vda.it

La serata di giovedì 19 settembre vedrà anche la presentazione, alle ore 18, del progetto DAHU-Développement et Adaptation des occupations HUmaines en montagne presso l’auditorium Salone z’Lannsch Hous di Issime, loc. Capoluogo 66.

Informazioni: dahu@gmail.com

Importante l’appuntamento di venerdì 20 settembre: alle ore 17,30 la Chiesa collegiata dei Santi Pietro e Orso ad Aosta accoglie l’evento Nel cuore della Collegiata: presentazione dei restauri del Chiostro di Sant’Orso, una conferenza e una visita per illustrare il delicato intervento di restauro che ha interessato le pareti, le volte e i peducci fittili del Chiostro ursino.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165 238515 (lun-ven 9-11).

Sabato 21 settembre alle ore 10, la Biblioteca regionale ospita la conferenza dal titolo Miti e storie di fondazione nelle Alpi occidentali: da Pont-d’Ael ad Avigliana sulle tracce degli Avillii. Un’iniziativa tra mito, archeologia, teatro, letteratura e filologia classica in collaborazione con la Fondazione Natalino Sapegno e l’Università di Torino.

Prenotazione richiesta per le scuole al numero 0165 235979 oppure all’indirizzo mail segreteria@sapegno.it

In concomitanza, sabato 21 alle 10, avrà luogo l’iniziativa Un chemin à d-écrire et à vivre presso il salone parrocchiale Il Melograno a Issogne: un workshop di scrittura creativa ispirato alla Via Francigena con visita al Castello di Issogne e ai luoghi di accoglienza dei pellegrini medievali.

L’attività verrà riproposta anche il giorno successivo, domenica 22 settembre, alle ore 10.

Informazioni al numero 348 6030522 o alla mail sindacoissogne@gmail.com

Sempre il 21 settembre alle ore 15, il ritrovo sarà al ponte di Vetan Dessous (Saint-Pierre) per l’iniziativa Da una sponda all’altra: storia e restauro dei ponti storici di Vetan e Chasten, in cui verranno presentati i lavori di restauro eseguiti su questi due ponti storici nell’ambito del progetto di ricerca ALCOTRA Sauvegarder. Si consigliano abbigliamento e calzature da trekking.

Prenotazione obbligatoria (max 25 persone) al 347 4240138 e all’e-mail ponti.salvaguardare@gmail.com

Presso il Municipio di Saint-Vincent, inoltre, alle ore 18 si terrà il finissage della mostra Uomini. Luciano Minguzzi in Valle d’Aosta: un incontro di approfondimento sul restauro dell’opera Uomini in attesa della sua collocazione al Castello Gamba.

Prenotazione obbligatoria al numero 0166 563252 o all’indirizzo info.castellogamba@regione.<wbr></wbr>vda.it

Domenica 22 settembre a Saint-Jacques des Allemands (Ayas) alle 10 e alle 11,30 avrà luogo una passeggiata culturale insieme agli archeologi per scoprire un distretto produttivo plurisecolare legato alla lavorazione della pietra ollare e alla presenza di fucine per la forgiatura del ferro. La passeggiata di circa 45 minuti richiede abbigliamento e calzature da trekking.

Prenotazione obbligatoria (max 25 persone a turno) al numero 0125 307113 o all’indirizzo valdayas@turismo.vda.it

Sempre domenica 22, alle ore 11, 12, 15, 16 e 17 presso Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean, si terrà l’evento Aspettando la Regina: una visita teatralizzata in compagnia di personaggi dell’epoca di Margherita di Savoia e coinvolgenti ricostruzioni scenografiche.

Prenotazione al numero 0125 355396

Alle ore 16 i tecnici della Soprintendenza attendono il pubblico al Pont de Péra di Challand-Saint-Anselme con l’iniziativa Da una sponda all’altra: storia e restauro dei ponti storici di Vetan e Chasten, in cui verranno presentati i lavori di restauro eseguiti su questi due ponti storici nell’ambito del progetto di ricerca ALCOTRA Sauvegarder. Si consigliano abbigliamento e calzature da trekking.

Prenotazione obbligatoria (max 25 persone) al 347 4240138 e all’e-mail ponti.salvaguardare@gmail.com

Queste le iniziative organizzate dalle Strutture della Soprintendenza, ma il calendario di Plaisirs prevede altri numerosi appuntamenti sull’intero territorio: il programma dettagliato della dodicesima edizione di Plaisirs de Culture è scaricabile al seguente link: https://valledaostaheritage.<wbr></wbr>com/events/plaisirs-culture-<wbr></wbr>2024/