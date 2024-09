Due appuntamenti autunnali per Note dal Cammino Balteo note cammino balteo

È quanto propone per l'autunno 2024 "Note dal Cammino Balteo", il progetto ideato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dall'Office régional du tourisme, in collaborazione con i Comuni di Bard, Montjovet e Perloz, e la consulenza di Lingotto Musica, del Conservatoire de la Vallée d'Aoste e dell'associazione Chieste Aperte della Diocesi di Aosta.

Il percorso di sabato 28 settembre si snoda tra Lillianes e Bard, con la visita al villaggio di Chemp, vero e proprio museo a cielo aperto, che lo scultore Giuseppe Bettoni ha ripopolato con alcune tra le sue opere più significative: figure sospinte dal vento, anziani vagabondi addormentati, piccole bambine e animali originali. La tappa, passando per il Santuario Madonna della Guardia, si conclude nello splendido borgo medievale di Bard, il più piccolo comune italiano che conta poco più di cento abitanti, dove si potrà ascoltare il concerto del Duo Evocaciones, nella Sala consiliare Stendhal, con Martina Biondi al violoncello e Pietro Locatto alla chitarra, e fare una degustazione di prodotti locali. Il programma, al costo di 20 euro a persona, oltre alle visite comprende anche l'accompagnamento lungo il percorso con una guida escursionistica naturalistica e il servizio di transfer dal parcheggio di Bard a Lillianes, luogo di partenza della tappa. Per informazioni e prenotazioni (obbligatoria): Ufficio del turismo di Pont-Saint-Martin (0125.804843 - vallecentrale@turismo.vda.it).

Sabato 5 ottobre, ci si sposta nella media Valle alla scoperta della tappa 21 del Cammino Balteo, tra Châtillon e Montjovet. Un percorso che segue l'antico ru de la Plaine, procedendo a mezzacosta tra piccoli villaggi, case isolate, balze rocciose e panoramici affacci sul fondovalle sottostante. Prima di arrivare a Montjovet, si fa una sosta a Saint-Germain dove si visita la chiesa, tappa storica per i pellegrini lungo la Via Francigena, proseguendo poi verso la chiesa di Montjovet che ospita il concerto dell'Ensemble di violoncelli di Natania Hoffman. La giornata si concluderà con una degustazione di prodotti locali. La proposta, al costo di 20 euro a persona, oltre alle visite guidate comprende anche l'accompagnamento di una guida escursionistica naturalistica e il servizio di transfer dal parcheggio di Montjovet al luogo di partenza della tappa a Châtillon. Per informazioni e prenotazioni (obbligatoria): Ufficio del turismo di Saint-Vincent (0166.512239 - saintvincent@turismo.vda.it)

Entrambi i concerti sono aperti anche a chi non partecipa al programma della giornata e non richiedono prenotazioni. In presenza di pioggia leggera, la tappa si svolgerà comunque.

Maggiori informazioni per la tappa del 28 settembre al link https://balteus.lovevda.it/it/banca-dati/2/cultura/bard/note-dal-cammino-balteo/9018429 e per quella del 5 ottobre al link https://balteus.lovevda.it/it/banca-dati/2/cultura/montjovet/note-dal-cammino-balteo/9018430