Les obres de Donato Savin exposades a Terrassa: un homenatge a l'artesania valdostana

Il 12 settembre 2024, a Terrassa, nella provincia di Barcellona, è stata inaugurata una mostra dedicata allo scultore valdostano Donato Savin. L'evento ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Renzo Testolin, dell'Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile Luigi Bertschy, e del Presidente dell'IVAT Bruno Domaine. Anche Xavier Queralt, presidente del centro culturale LaFACT, Andreu Felip, direttore dei servizi culturali di Barcellona, e Maise Balsells, Vicesindaco di Terrassa con delega alla cultura, hanno preso parte alla cerimonia di apertura.

La mostra, intitolata “L'anima de les pedres”, è il risultato di una collaborazione tra la Regione Valle d’Aosta, l’IVAT e la fondazione La Factoria cultural de Terrassa. L'iniziativa mira a promuovere l'artigianato valdostano e la cultura alpina a livello internazionale, presentando al pubblico globale l'opera di Savin. In esposizione ci sono 107 pezzi dello scultore, suddivisi in quattro sezioni, inclusa una dedicata alle stele, per le quali Donato Savin ha ricevuto ampi consensi sia in Valle d’Aosta che al di fuori. Le sue opere sono il frutto di un'accurata osservazione della natura nella valle di Cogne e di interpretazioni originali dei materiali.

Questa mostra rappresenta un'opportunità importante per valorizzare l'artigianato valdostano e rafforzare il legame con la terra e le sue tradizioni. Lo scorso anno, Savin aveva esposto le sue stele a Brasov in Romania durante l'“Alpin Film Festival”, un evento culturale internazionale dedicato alla promozione della civiltà montana.

Donato Savin

La mostra a Terrassa sarà visitabile fino al 26 ottobre 2024. Durante la trasferta, è stato anche avviato un dialogo con realtà locali per esplorare opportunità di collaborazione e valorizzazione dell'artigianato valdostano. Il Presidente Testolin e l'Assessore Bertschy hanno sottolineato come questo evento rappresenti un’importante occasione di condivisione e collaborazione, gettando le basi per future sinergie tra le due comunità, unite da interessi comuni e potenzialità da esplorare.