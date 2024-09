Dal 23 settembre via alle domande per accedere ai Voucher Transizione energetica 2024

Il progetto prevede la concessione di voucher destinati alle micro, piccole e medie imprese per interventi finalizzati a favorire la transizione energetica. Nello specifico la misura finanzia l'acquisto di beni e attrezzature nei limiti previsti dal bando e l’acquisizione di servizi di consulenza e formazione da parte di figure altamente qualificate e competenti e finalizzati a favorire:

la razionalizzazione dell’uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti;

sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione delle imprese alle CER.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0 e, in attuazione del Progetto “La doppia Transizione: Digitale ed ecologica” (approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il periodo 2023-2025), intende incentivare l’avvio da parte delle imprese di percorsi per favorire la transizione energetica attraverso interventi di efficienza energetica, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (di seguito FER) e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER).

Il testo del Bando e tutta la relativa documentazione sono consultabili sul sito internet della Chambre all’indirizzo: https://www.ao.camcom.it/it/pid-punto-impresa-digitale/voucher-punto-impresa-digitale