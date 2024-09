La LILT invita tutti al Pigiama Run

Venerdì 20 settembre, a partire dalle 17:00, presso il Parco Puchoz di Aosta si terrà la sesta edizione della Pigiama Run, una corsa e camminata promossa da LILT Valle d'Aosta. L’evento, ormai diventato una tradizione, ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui tumori pediatrici, e il ricavato sarà destinato al finanziamento di progetti e servizi concreti a supporto dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

La manifestazione rappresenta un’occasione per compiere un gesto di solidarietà verso i più piccoli, diventando parte attiva di un'iniziativa che unisce sport e impegno sociale. In questo contesto, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta e la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta propongono la creazione di una "Squadra del Dono", formata da volontari appartenenti ad associazioni di volontariato, ODV, e APS. L’iniziativa si inserisce nell’anno in cui la Valle d’Aosta sarà designata come "Capitale del Dono 2024", rafforzando ancora di più l’importanza della solidarietà e dell’impegno collettivo.

Iscriversi alla Pigiama Run è semplice: basta seguire le istruzioni presenti sul sito www.pigiamarun.it, specificando l'adesione alla "Squadra del Dono" e versare la quota di 15 euro. Questo piccolo gesto permetterà a ciascun partecipante di contribuire direttamente al sostegno delle famiglie che vivono l’esperienza difficile della malattia oncologica pediatrica.

La speranza è di vedere una partecipazione numerosa, unendo sportivi, volontari e cittadini in una giornata dedicata al sostegno dei più fragili. Un evento che, oltre a essere un momento di condivisione, rappresenta un atto concreto di aiuto per chi affronta una battaglia così delicata. Non mancate, vi aspettiamo numerosi!