Dai Carabinieri l'augurio di un fruttuoso anno scolastico

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, i Carabinieri del Gruppo di Aosta hanno ripreso i servizi di vigilanza e controllo nelle aree adiacenti agli istituti scolastici della Regione, con l’obiettivo di garantire serenità e sicurezza per studenti e famiglie. Come già avvenuto negli anni passati, i comandanti delle Compagnie di Aosta e Saint Vincent Chatillon hanno predisposto pattuglie mirate, sia in uniforme che in abiti civili, a seconda delle necessità operative.

Queste misure hanno lo scopo di mantenere un ambiente sicuro nei pressi delle scuole, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine e prevenendo eventuali situazioni di rischio o disagio. Oltre alle attività di pattugliamento, durante l’anno scolastico i Carabinieri organizzeranno incontri dedicati alla legalità, volti a promuovere il rispetto delle regole e a far conoscere meglio l’Arma, consolidando il legame con le comunità scolastiche locali. Questi incontri rappresentano un’importante occasione per sensibilizzare i giovani al rispetto delle leggi e all'importanza del vivere in una società civile.

In occasione di questa ripresa delle attività scolastiche, i Carabinieri del Gruppo di Aosta hanno voluto augurare a tutti gli studenti, agli insegnanti e alle famiglie un anno sereno e proficuo, ricordando che l’educazione dei più giovani è fondamentale per costruire una società più sicura e rispettosa. Citando le parole del filosofo Platone: “Evitate le costrizioni e fate in modo che l’istruzione infantile sia un modo per divertirsi. I bambini imparano giocando, l’istruzione imposta non resta nell’anima.” Un messaggio che invita a valorizzare un apprendimento sereno e stimolante, che coinvolga i giovani in modo attivo e positivo.