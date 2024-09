Giornata transfrontaliera di lancio del « Conseil des jeunes », nell’ambito del Progetto “PrévRisk-CC

E' in programma il prossimo giovedì - 12 settembre 2024 - con inizio alle ore 10:00 - presso la stazione Pavillon di Skyway Monte Bianco, la Giornata transfrontaliera di lancio del « Conseil des jeunes » relativo al Progetto Alcotra “PrévRisk-CC - Prevenzione dei rischi e adattamento ai cambiamenti climatici nei territori dell'Espace Mont-Blanc”.

Nell’ambito del WP 4.2 “Sensibilizzazione e educazione dei ragazzi”, in sinergia con la Chamoniarde, il Liceo linguistico di Courmayeur e il Lycée Frison-Roche di Chamonix è stata firmata a luglio 2024 una Convenzione transfrontaliera, per la creazione di un « Conseil des jeunes », che sarà inaugurato durante la giornata transfrontaliera. L’evento del 12 settembre riunirà 12 studenti delle scuole superiori di Courmayeur e di Chamonix, i quali assisteranno alla presentazione del progetto, con un focus sulle azioni dedicate ai giovani, per poi partecipare attivamente ad un atelier di sviluppo di contenuti multimediali sulla loro visione del cambiamento climatico - da diffondere sui canali social di progetto - e testare, infine, una Escape Box realizzata da La Chamoniarde.

Il Progetto PrévRisk-CC, che vede Fondazione Montagna sicura nella veste di capofila, in partenariato con la Regione Autonoma Valle d'Aosta (Centro funzionale e pianificazione), ARPA Valle d'Aosta e Comune di Courmayeur, e di cui il partner principale francese è La Chamoniarde, è stato avviato nell'ambito del 1° bando per progetti semplici “Nouveaux défis / nuove sfide” del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Francia Alcotra 21-27 lo scorso novembre e risponde sia alle priorità espresse nella Feuille de route dell'Espace Mont-Blanc, sull'adattamento al cambiamento climatico, sia ai principi sanciti nell'Accordo del Quirinale tra Italia e Francia.

Il progetto ha come focus la prevenzione dei rischi e l'adattamento ai cambiamenti climatici in montagna, attraverso azioni di ricerca e conoscitive, azioni faro di sensibilizzazione al rischio e di comunicazione agli alpinisti, ai giovani, così come azioni formative. Infine, comporta azioni esemplari locali, gestite tra Courmayeur e Chamonix, quali un sentiero glaciologico e la sistemazione di diversi accessi ai rifugi/bivacchi.