Lega VdA sollecita certezze per applicazione piano Casa

"Sono ormai passati quasi due mesi dall’entrata in vigore della legge. È fondamentale dare certezze su quali parametri saranno recepiti dalla nostra Regione", ha commentato la consigliera Foudraz.

Anche Luca Distort, altro consigliere della Lega, ha ribadito l'importanza di un rapido adeguamento regionale. "Circa l'80% dei valdostani è proprietario di immobili, quindi l’applicazione delle semplificazioni previste dalla legge è essenziale per risolvere le tante problematiche legate alla legittimità edilizia. Nonostante le rassicurazioni dell’Assessore, proprietari e professionisti continuano a rimanere in attesa di un chiaro quadro normativo", ha dichiarato Distort.

La Lega Vallée d’Aoste sottolinea come il ritardo nel recepimento regionale stia creando incertezza tra i professionisti del settore immobiliare, le imprese edili e i proprietari di immobili. La Legge Salva-Casa, nelle intenzioni del legislatore nazionale, doveva rappresentare una risposta immediata ai bisogni del comparto, semplificando le pratiche edilizie e accelerando la regolarizzazione degli immobili.

Tuttavia, l'assenza di un adeguato strumento normativo a livello regionale rischia di vanificare questi obiettivi, impedendo ai valdostani di beneficiare appieno delle agevolazioni previste. "È essenziale che la Regione agisca prontamente per recepire la legge nazionale. Solo così sarà possibile dare una risposta concreta alle richieste del territorio", conclude la Lega Vallée d’Aoste, auspicando che il processo di recepimento venga completato nel minor tempo possibile.

In attesa di sviluppi, i cittadini, i professionisti del settore e le imprese continuano a monitorare la situazione, sperando che la Regione si attivi al più presto per garantire l’efficacia di una legge nata per semplificare e dare risposte a un settore strategico come quello edilizio.