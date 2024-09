Al via i Forum Comunità nell’ambito del Piano Legalità&Intergenerazionalità

L’Assessorato regionale ai Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali rende noto che mercoledì 11 settembre, alle ore 17.30, a Sarre, nella sede della Biblioteca comunale prenderanno avvio i Forum Comunità, percorsi che comportano la realizzazione di incontri di informazione e sensibilizzazione, in collaborazione con gli Enti e le strutture del territorio, rivolti a tutte le figure adulte, con particolare attenzione agli over 65 e ai soggetti deboli. Ad oggi, i veri protagonisti del Piano sono stati gli over 65 che con la preziosa collaborazione delle Forze dell’Ordine, hanno partecipato alla realizzazione di un video spot per veicolare con semplicità, efficaci messaggi di informazione, sensibilizzazione e difesa contro i tentativi di truffe.

In particolare, il materiale prodotto nell’ambito del progetto per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, ideato e realizzato dal Comune di Aosta – Co progettazione Anziani Attivi, in risposta a un bando del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e inserito nel Piano Legalità&Intergenerazionalità, vuol essere un utile strumento di condivisione intergenerazionale sul tutto il territorio regionale, quale approccio sistemico allo sviluppo e al benessere della comunità.

Gli incontri proseguiranno mercoledì 2 ottobre 2024, alle ore 17, ad Aosta, presso la sede del Quartiere Cogne - Baretto in via Vuillerminaz, e nei mesi a seguire saranno messe in campo ulteriori pianificazioni in stretta sinergia con la cooperativa sociale L'esprit à l'envers che si occupa della gestione dei Punti Unici di Accesso sul territorio regionale sotto il coordinamento regionale dell’Assessorato Sanità Salute e Politiche sociali.

“Accogliamo con piacere progetti di questa natura – dichiara l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz - in quanto riteniamo fondamentale supportare gli anziani e le loro famiglie e tutelare i loro diritti. La modalità proposta è sicuramente un’occasione significativa per fornire strumenti utili nella quotidianità. Auspichiamo che sempre di più queste azioni di stimolo diventino sistematiche e siano attivate capillarmente su tutto il territorio regionale”.

