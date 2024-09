Operazione di soccorso sul Dente del Gigante AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO ORE 11 DI OGGI

L'intervento sul Dente del Gigante è terminato alle ore 21:00. Gli alpinisti sono stati portati a Courmayeur. Non hanno avuto necessità di intervento sanitario. Skyway ha collaborato effettuando una discesa fuori orario per consentire il rientro della squadra di soccorso con gli alpinisti recuperati.

Concluso con esito positivo anche il recupero degli alpinisti illesi a Punta Cian.

Prosegue l'intervento sul Monte Bianco: i soccorritori francesi muovono via terra, dall'Aiguille di Midi. Se le condizioni meteo lo consentiranno, una seconda squadra proverà a farsi lasciare in elicottero al rifugio Gouter per proseguire via terra.

È in corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano con il Sagf di Entreves-Courmayeur in seguito alla richiesta parte di una cordata di alpinisti bloccati sul Dente del Gigante (Monte Bianco). La cordata è bloccata sulle corde doppie a quota 3900 circa mt. Fallito un primo tentativo in elicottero causa nube in quota. La squadra di soccorso procede via terra. Salirà in punta al Dente e percorrerà la via di discesa fino a raggiungere gli alpinisti bloccati, che riferiscono di non avere necessità di intervento sanitario.

AGGIORNAMENTO ORE 20

La squadra a via terra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Sagf ha raggiunto alle ore 18 (in breve tempo, un'ora e 45 min circa) la cima del Dente del Gigante ed ha proceduto alla discesa. Raggiunti gli alpinisti in difficoltà è iniziata la fase di rientro, che è ancora in corso.

È in corso una serie di interventi di avvicinamento ad alpinisti in difficoltà sul Monte Bianco in prossimità della vetta.

Gli alpinisti hanno richiesto l'intervento di soccorso riferendo di essere bloccati e in possibile rischio di ipotermia. Un primo tentativo dei soccorritori francesi ha avuto esito negativo.

È seguito un altro tentativo in elicottero da parte dei soccorritori italiani, con esito negativo causa condizioni meteo avverse. Si attende un miglioramento delle condizioni meteo e intanto una squadra di soccorritori francesi sta tentando un ulteriore avvicinamento via terra.