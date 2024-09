Daniele e Roberto e tanti volontari

Vogliamo esprimere il nostro più profondo ringraziamento per il supporto che hai offerto al nostro progetto di inclusione. Il tuo contributo è stato fondamentale per la riuscita di un'iniziativa che ha toccato profondamente tutti noi e ha lasciato un segno positivo nella nostra comunità.

Grazie al tuo sostegno, siamo stati in grado di affrontare questa importante sfida con maggiore sicurezza e determinazione, portando a compimento, per quest’anno, il progetto “Alpinisti InSuperAbili… adrenalina inclusiva”.

Durante i mesi di giugno, luglio e agosto, grazie al nostro progetto, abbiamo assistito alla m eraviglia della conquista del Breithorn da parte di Raffaele, Chiara ed Egidio. Sono stati momenti in cui la fatica si è trasformata in meraviglia, in cui ogni passo difficile è stato ripagato con una vista che ha lasciato tutti senza fiato.

Abbiamo raggiunto per tre volte la vetta; tuttavia, non si è trattato solo di un traguardo fisico: è stato il simbolo di tutte le sfide superate, delle paure sconfitte, dei sogni inseguiti e delle barriere abbattute. E così, guardando tutti assieme il mondo dall’alto, ci siamo ricordati perché vale sempre la pena lottare per ciò che si desidera.

Siamo profondamente grati per la fiducia che hai riposto in noi e per il tuo impegno nel promuovere il nostro progetto. Ci auguriamo di poter contare ancora sul tuo supporto in futuro e di avere presto l'occasione di collaborare nuovamente per nuovi e stimolanti progetti.

Infatti, terminano per questa stagione le salite al Breithorn, ma il progetto “Alpinisti InSuperAbili… adrenalina inclusiva” prosegue e va avanti per crescere sempre di più, creando una particolare inclusione tra le persone con disabilità motoria, professionisti della montagna, atleti della corsa in montagna, ragazzi della scuola primaria e altre figure ed enti del settore montagna.

Ti ringraziamo ancora per il tuo supporto!