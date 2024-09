Premio Unicef "I nostri angeli" a Lillo Petrolo

Premio UNICEF “I nostri angeli” è un riconoscimento che viene assegnato a chi si distingue per la grande attenzione rivolta alle questioni internazionali e umanitarie, con particolare riguardo alle nuove generazioni. Questo premio, promosso in collaborazione con il Festival Link, ha già visto tra i suoi destinatari personalità di spicco come Marco Tarquinio, Direttore di Avvenire, Enrico Mentana, Direttore di La7, l’Agenzia ANSA, Rai Radio1 e il periodico Famiglia Cristiana.





Lillo Petrolo, nato il 27 agosto 1962 a Roma, è un attore, comico, musicista e conduttore radiofonico italiano, noto principalmente come parte del duo comico "Lillo & Greg", insieme a Claudio Gregori. Ha iniziato la sua carriera come fumettista per "Eura Editoriale", per poi fondare con Greg la band rock demenziale "Latte & i Suoi Derivati", segnando l'inizio della loro collaborazione artistica. Negli anni '90, il duo è diventato molto popolare grazie a sketch comici in programmi televisivi come "Le Iene" e "Parla con me", oltre a condurre il programma radiofonico "610" su Radio 2, dove hanno creato personaggi e situazioni surreali.

Lillo ha recitato in numerosi film e serie TV, tra cui "Colpi di fulmine", "Boris - Il film" e "La grande bellezza", dimostrando versatilità nel passare dalla commedia al cinema più impegnato. È anche attivo in teatro, spesso in produzioni scritte e dirette dal duo. Con il suo stile comico surreale e demenziale, Lillo si è affermato come uno dei comici più apprezzati in Italia, continuando a lavorare con successo in vari ambiti dello spettacolo. Il premio sarà consegnato da Paolo Rozera, Direttore Generale di UNICEF Italia, in una serata che vedrà anche la partecipazione di Laura Piazzi (LaLaura), autrice e conduttrice di Radio Capital. Le motivazioni specifiche per l’assegnazione del premio a Lillo Petrolo saranno comunicate durante la cerimonia.