Eventi speciali e nuove iniziative del Circolo Valdostano della Stampa

Il Circolo Valdostano della Stampa ha annunciato la ripresa autunnale delle sue attività con un programma ricco di eventi. Dopo la pausa estiva, il Consiglio direttivo, che merita un sentito ringraziamento per il suo impegno, ha predisposto un calendario di appuntamenti che si estenderà fino all'inizio del 2025. Il programma prevede serate valdostane e nazionali di grande interesse, con dettagli che saranno svelati prossimamente per mantenere il fattore sorpresa.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 21 settembre, a partire dalle ore 17, con una visita guidata all’Area megalitica di St. Martin de Corlèans, un sito archeologico unico in Europa scoperto nel 1969. Questo luogo, che funge da santuario e necropoli, continua ad attirare l'interesse sia dei cittadini che degli esperti del settore. La visita sarà condotta secondo i più moderni orientamenti museografici, offrendo un affascinante viaggio nei millenni e un’opportunità unica per scoprire un sito ancora poco conosciuto nella Valle d’Aosta.

Dopo la visita, il gruppo si trasferirà alle ore 19 al Parco Camping Internazionale Touring di Sarre, in località Arensod n. 3, dove alle 20 sarà servito un apericena preparato dal Ristorante Intrecci. La serata promette di essere un momento piacevole di socializzazione e convivialità in un ambiente immerso nella bellezza del bosco.

Inoltre, sono programmate le seguenti date per gli eventi autunnali e invernali:

15 ottobre : incontro alle ore 20.00

: incontro alle ore 20.00 12 novembre : incontro alle ore 20.00

: incontro alle ore 20.00 10 dicembre : incontro alle ore 20.00

: incontro alle ore 20.00 21 gennaio : incontro alle ore 20.00

: incontro alle ore 20.00 25 gennaio: incontro alle ore 20.00

Per partecipare, è necessario confermare la presenza contattando la Segretaria del Circolo, Margherita Garzino, al numero 335.5416466, o la Presidente Mariagrazia Vacchina al numero 335.7070016. La partecipazione degli interessati è molto gradita e sarà accolta con entusiasmo.

Il Circolo Valdostano della Stampa è impaziente di riaccogliere i soci e amici alla ripresa delle attività e di condividere con loro questi momenti speciali della stagione autunnale e invernale.