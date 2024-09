A Saint Vincent i giochi da tavolo ansimano

Nell'agosto 2024, il Casinò di Saint Vincent ha registrato un incremento del 15% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con un incasso totale di 7.625.609 euro. Le slot machine hanno contribuito significativamente a questo risultato, con un incasso di 4.223.955 euro, in crescita del 29% rispetto ad agosto 2023. I giochi da tavolo, invece, hanno registrato un incremento più modesto, con un incasso di 3.401.654 euro, pari a un aumento dell'1%.

Anche gli ingressi sono in aumento: ad agosto si sono registrati 34.373 visitatori, il 5% in più rispetto allo stesso mese del 2023. Il trend positivo non riguarda solo il mese di agosto, ma si estende anche ai primi otto mesi del 2024. Complessivamente, il Casinò ha incassato 48.061.298 euro, con un aumento del 6% rispetto al 2023. Gli ingressi totali fino al 31 agosto 2024 sono stati 223.191, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Il Grand Hotel Billia, collegato al Casinò, ha anch'esso beneficiato di questo andamento positivo.

Ad agosto 2024, gli introiti delle vendite dirette dell’hotel sono stati di 589.116 euro, segnando un incremento del 24% rispetto ad agosto 2023. Nei primi otto mesi dell'anno, i ricavi da vendite dirette hanno superato i 4 milioni di euro, con un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2023.

L'occupazione media delle camere dall'inizio dell'anno è stata del 48%, con un picco del 67% ad agosto 2024.Questi risultati testimoniano una ripresa e un miglioramento costante per il Casinò e il Grand Hotel Billia, confermando un trend di crescita che si spera possa continuare nei prossimi mesi.