I Giovani Fidas con la musica nel sangue

L’evento, intitolato “I Giovani con la musica nel sangue”, è stato ideato dal Coordinamento dei Giovani Donatori Volontari di sangue della FIDAS, sotto la guida di Anna Mele, e si inserisce all’interno del Dono Day 2024, promosso dal CSV Valle d’Aosta. Questa iniziativa è un’occasione unica per sensibilizzare la comunità, e in particolare i giovani, sull'importanza della donazione di sangue, un gesto semplice ma fondamentale per salvare vite.

Giuseppe Grassi, presidente della FIDAS Valle d’Aosta, sottolinea l’importanza di coinvolgere i giovani in attività di volontariato, soprattutto in un contesto come quello valdostano, dove i dati demografici preoccupano: la popolazione è in calo, molti giovani lasciano la regione e il tasso di mortalità aumenta. Per questo, l’evento del 14 settembre non sarà solo una giornata di festa e divertimento, ma anche un’opportunità per far conoscere ai giovani il valore del dono del sangue e il ruolo cruciale che essi possono svolgere nel tessuto sociale locale.

La musica sarà la protagonista del pomeriggio, grazie alle esibizioni di gruppi musicali giovanili e scuole di musica moderna come “Suono Gesto Musica Danza”, “Accademia di Musica Moderna”, “Arte in testa eventi sezione Formazione” ed “Ecole du Rock”. Un mix di talento e passione, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio forte e chiaro: donare sangue è un atto di solidarietà che può fare la differenza.

L’evento, realizzato anche grazie al sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta, si propone di avvicinare nuovi volontari, in particolare giovani tra i 18 e i 28 anni, per garantire un ricambio generazionale e consolidare l’autosufficienza regionale di sangue. FIDAS ha scelto la musica come strumento per diffondere la cultura del dono, stimolare le coscienze e promuovere stili di vita sani, invitando chiunque sia in buona salute a diventare donatore.

Durante l’evento, oltre alle performance musicali, sarà possibile visitare gli stand informativi, tra cui quello della FIDAS Valle d’Aosta, dove i volontari saranno a disposizione per fornire informazioni e distribuire materiale divulgativo. Saranno presenti testimonianze di donatori e pazienti, e la musica, oltre a intrattenere, diventerà un veicolo per promuovere un impegno concreto verso il prossimo. Il Coordinamento Giovani FIDAS avrà un ruolo chiave nel coinvolgere i coetanei, spiegando loro i requisiti per diventare donatori e cercando di vincere paure e pregiudizi.

L’appuntamento del 14 settembre rappresenta quindi molto più di un semplice evento musicale: è un invito alla cittadinanza a partecipare attivamente al bene comune, a scoprire la bellezza del dono del sangue e a costruire insieme un futuro più solidale.