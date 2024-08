A settembre svelato il Piano Regionale di Trasporti

Pronte al via le iniziative di presentazione del Piano Regionale dei Trasporti (PRT), recentemente approvato dalla Giunta regionale. Si tratta di un momento cruciale per il futuro della mobilità nella regione, che vedrà una serie di appuntamenti a settembre per coinvolgere la popolazione e gli stakeholder locali.

Tra gli incontri in programma, spicca l'evento che si terrà ad Aosta durante la settimana della mobilità sostenibile, dal 16 al 20 settembre. Questo appuntamento offrirà l'opportunità ai cittadini di conoscere più da vicino i contenuti del PRT e di esprimere le loro opinioni. Successivamente, il 25 e 26 settembre, si terranno incontri dedicati agli enti locali e alle parti sociali, per garantire un confronto approfondito sulle tematiche chiave del piano. Altri eventi sono ancora in corso di definizione, a dimostrazione dell'impegno della Regione nel coinvolgere il più ampio numero possibile di attori.

Le iniziative di comunicazione legate al PRT mirano a fornire informazioni dettagliate e trasparenti sugli obiettivi e sulle linee di intervento previste, in modo che tutti possano comprendere l'importanza di questo strumento di programmazione. Il Piano rappresenta infatti un elemento strategico per lo sviluppo sostenibile della regione, con una particolare attenzione all'integrazione dei trasporti, alla riduzione dell'impatto ambientale e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini valdostani.

Dopo l'approvazione del PRT, avvenuta lo scorso luglio, è stato avviato un importante passaggio procedurale: il piano è stato trasmesso all’Assessorato all’Ambiente, che ha attivato una verifica preliminare presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questa verifica è stata necessaria per valutare l'interesse dello Stato francese a partecipare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dato che una delle linee di intervento del PRT potrebbe avere effetti ambientali transfrontalieri. Entro 60 giorni dalla notifica, la Francia potrà comunicare il proprio interesse e, in tal caso, avrà 90 giorni per presentare eventuali osservazioni.

Al termine di questa fase preliminare, verrà aperta la consultazione pubblica nell'ambito della VAS. Questo passaggio consentirà a tutti i cittadini e ai soggetti interessati di presentare le loro considerazioni e di contribuire attivamente al processo decisionale relativo al PRT.

Per chiunque desideri approfondire, il Piano Regionale dei Trasporti e i suoi allegati sono già consultabili online sul canale tematico trasporti del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. È possibile accedere a questi documenti tramite il seguente link: Piano Regionale dei Trasporti.

Con queste iniziative, la Regione Autonoma Valle d'Aosta dimostra ancora una volta il suo impegno verso una mobilità più sostenibile e una gestione trasparente delle decisioni che riguardano il futuro della regione.