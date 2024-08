Cambio di Calendario per il Concours Batailles de Reines: Nuove misure di sicurezza contro la bluetongue

A seguito dell'evoluzione del problema Bluetongue, si è tenuta una riunione tra l'Assessorato alla Sanità e i veterinari dell'Usl per stabilire le modalità di partecipazione alle prossime Batailles de Reines, fiere, rassegne, spostamenti e compravendite di bovini.

La Bluetongue, conosciuta anche come febbre catarrale degli ovini, è una malattia virale trasmessa principalmente da insetti ematofagi (come i moscerini del genere Culicoides) che colpisce ruminanti domestici e selvatici, in particolare pecore e bovini. Sebbene non rappresenti un pericolo per l'uomo, può avere gravi conseguenze economiche e sanitarie per il bestiame, rendendo necessarie misure di controllo rigorose.

Durante la riunione, è stato deciso di posticipare di una settimana tutte le eliminatorie del 67° Concours Régional Batailles de Reines, a causa di motivi tecnici legati alla gestione della Bluetongue. Il nuovo calendario prevede le seguenti date: 8 settembre a Morgex, 14 settembre all'Espace Mont Blanc a Valpelline, 22 settembre a Cogne, 29 settembre a Gressan, 6 ottobre a Saint-Christophe, 13 ottobre a Pontey, e il 19 e 20 ottobre, rispettivamente, il Combat des Deuxième Veaux, il Confronto Interregionale e il Combat des Communautés de Montagnes, seguiti dalla Finale Regionale.

Le iscrizioni ricevute per l'eliminatoria di Morgex rimangono valide. Per partecipare, è necessario contattare il proprio veterinario per effettuare il test PCR da Bluetongue, che potrà essere eseguito sette giorni dopo il trattamento con Deltanil. Solo le bovine che risulteranno negative al test potranno prendere parte alle competizioni. Questa procedura dovrà essere rispettata per tutte le manifestazioni autunnali.

Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza sanitaria degli animali e a contenere la diffusione della malattia, permettendo allo stesso tempo lo svolgimento delle tradizionali manifestazioni autunnali, tanto care alla comunità locale.