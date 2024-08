Il 3 settembre 1944 le prime elezioni libere d’Italia a Valsavarenche

Nell’ambito dell’80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia, la Presidenza della Regione e il Comune di Valsavarenche ricordano che il 3 settembre 1944, nel pieno della lotta di resistenza al nazismo e al fascismo, Federico Chabod – fautore dell'autonomia della Valle d’Aosta, come Emile Chanoux nato proprio nella locale frazione di Rovenaud – indisse qui le prime libere elezioni d’ItaliaSindaco eletto in tale occasione, Valentino Dayné, unitamente agli assessori Innocenzo Berthod, Aldo Blanc, Evaristo Chabod e Giuseppe Pellein, si espose in prima persona per sfidare la dittatura fascista e riaffermare la libertà della popolazione di Valsavarenche.

I risultati elettorali poterono essere ratificati soltanto il 15 giugno 1945, simbolo concreto di una libertà conquistata a prezzo di numerose vite umane, tra le quali i caduti durante l'attacco al posto di blocco della frazione di Molère, il 3 ottobre 1944.

Regione e Comune celebreranno nei prossimi mesi la ricorrenza nell’ambito del programma degli eventi per l’80°.

La popolazione di Valsavarenche – dichiara il sindaco Roger Georgy - può vantare con orgoglio non solo la propria storia resistenziale e l’aver dato i natali a personaggi illustri, ma altresì la propria autonomia comunale ed il profondo, immancabile rispetto nei confronti di tutte le istituzioni libere e democratiche.

Valsavarenche è uno dei luoghi simbolo del pensiero autonomista e federalista – dichiara il Presidente della Regione Renzo Testolin – negli Anni Quaranta terra di uomini e di ideali che hanno contribuito, in maniera concreta e anche sofferta, alla storia della Valle d’Aosta. A ottant’anni da quegli eventi che hanno posto le basi del nostro ordinamento statutario, ci sembra importante ricordare e commemorare gli eventi del 3 settembre e del 3 ottobre 1944 aprendo anche una riflessione sul ruolo e sul futuro della comunità di Valsavarenche, protagonista ottant’anni fa di uno dei momenti simbolo dell’autonomia valdostana.