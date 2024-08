Finanziamento straordinario per potenziamento centri traumatologici

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha deliberato un importante potenziamento strutturale dei Centri traumatologici presenti sul territorio, approvando un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Questa decisione rientra nel più ampio progetto di miglioramento continuo del sistema sanitario valdostano, che punta a garantire sempre maggiore sicurezza ed efficienza nelle strutture sanitarie della regione.

L'obiettivo principale del finanziamento è l'adeguamento tecnologico dei Centri traumatologici, considerati presidi sanitari ortopedici strategici. Questi centri, situati accanto alle piste delle principali stazioni sciistiche valdostane, svolgono un ruolo cruciale nell'assistenza sanitaria, specialmente durante la stagione invernale, quando i flussi turistici aumentano significativamente. L'incremento delle attrezzature sanitarie all'avanguardia, previsto dal piano di potenziamento, mira a rispondere efficacemente alle esigenze sia dei residenti che dei numerosi turisti che frequentano la regione.

Durante la stagione invernale 2023-2024, i Centri traumatologici hanno registrato un totale di 4.323 accessi, con una distribuzione che ha visto 1.283 accessi a Cervinia, 700 a La Thuile, 688 a Courmayeur, 645 a Pila, 513 a Champoluc e 494 a Gressoney. Questi dati testimoniano l'importanza di strutture ben equipaggiate e pronte a gestire un'ampia varietà di emergenze traumatiche, legate in gran parte agli incidenti sugli sci.

La delibera regionale affida all'Azienda USL il compito di predisporre un piano di acquisti per l'adeguamento delle apparecchiature sanitarie presenti nei centri traumatologici. L'intento è quello di proseguire il percorso di valorizzazione dei centri, iniziato l'anno precedente in collaborazione con gli enti territoriali, al fine di rendere questi presidi sempre più funzionali e capaci di rispondere tempestivamente alle esigenze sanitarie del territorio.

L'apertura del Centro traumatologico di La Thuile per la stagione invernale 2024-2025 è stata confermata dalla delibera, in attesa della realizzazione di una nuova struttura che sarà completata e autorizzata per l'inverno 2025-2026. Questo ulteriore passo sottolinea l'impegno costante della Regione nel rafforzare la propria rete di emergenza-urgenza, garantendo al contempo una gestione integrata dei sei centri presenti sul territorio, in collaborazione con i comuni e le società di gestione degli impianti.

I Centri traumatologici fanno parte del Dipartimento Emergenza, Rianimazione e Anestesia dell'Azienda USL e sono accreditati all'interno dell'Area ospedaliera generale. La presenza di medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia, insieme a personale infermieristico qualificato, assicura una pronta presa in carico e un trattamento efficace delle patologie traumatiche dell'apparato muscolo-scheletrico, soprattutto a seguito di infortuni legati alle attività sciistiche.