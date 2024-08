Tunnel du Mont Blanc, travaux de rénovation de la voûte

Les équipes du Tunnel du Mont Blanc se préparent à démarrer dans quelques jours le premier chantier-test de rénovation de la voûte sur deux portions de 300 mètres chacune. Ce projet, initialement programmé en 2023, avait été reporté d’un an par les États français et italien réunis en Commission Intergouvernementale, afin de garantir une bonne connectivité entre la France et l’Italie à la suite de l’éboulement sur la A43 en Maurienne.

Pour la réalisation de ce chantier, LE TUNNEL DU MONT BLANC SERA TOTALEMENT FERMÉ AU TRAFIC A PARTIR DU LUNDI 2 SEPTEMBRE, 17H00, JUSQU’AU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024, 17H00.

Cette période a été choisie en collaboration avec les préfectures de la Haute-Savoie et de la Vallée d’Aoste, l’automne étant considéré comme la période la moins impactante pour le tourisme, notamment pour les véhicules légers, les premiers utilisateurs du tunnel (68% du trafic en 2023) et pour l’économie des deux régions.

Le type des travaux, les caractéristiques géométriques du tunnel, la nécessité de démonter tous les dispositifs technologiques dans les zones d'intervention et la sécurité des travailleurs ne permettent en aucun cas le passage d'une circulation routière, même temporaire, pendant toute la durée du chantier.



Le Tunnel du Mont Blanc, ouvrage qui a 60 ans, est désormais le premier parmi les grands tunnels européens à engager des travaux de rénovation profonds sur sa structure.

Pour organiser la rénovation future de la voûte, le tunnel procède en 2024 et 2025 à deux phases-tests de travaux expérimentaux, qui permettront d'identifier le meilleur mode opératoire pour la suite.

Le TMB-GEIE, ainsi que les entreprises et les équipes mobilisées, s’engagent dès à présent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier soit respecté, afin de limiter la période de fermeture dans les délais prévus.

Les deux concessionnaires ATMB et SITMB continuent de travailler avec les autorités des deux Pays pour proposer les meilleures solutions alternatives de liaison entre la France et l’Italie pour la réalisation de ces travaux d’ampleur.



Travaux de rénovation de la voûte : le premier chantier-test se déroulera du 2 septembre au 16 décembre 2024



Ce premier chantier expérimental concerne la rénovation de la voûte sur deux endroits du tunnel, pour un total de 600 mètres en 2024.

Ces deux zones sont caractéristiques des différentes configurations qui peuvent être rencontrées sur la voûte le long du tunnel.

Ce chantier nécessite la fermeture totale à la circulation durant 15 semaines consécutives.

En effet, la réalisation de ces travaux implique de déposer tous les équipements de sécurité placés en voûte – les accélérateurs pour le contrôle du courant d’air longitudinal, les caméras et la détection automatique d’incident, le câble thermométrique, etc. – équipements qui représentent l’un des socles clés du dispositif de sécurité. Etant impossible de les déposer chaque soir et les remonter chaque matin, ces travaux nécessitent une fermeture totale au trafic.

En cas de résultats positifs de la technologie d’intervention utilisée en 2024, la rénovation en 2025 sera réalisée sur 600 mètres supplémentaires.

Ces chantiers expérimentaux sont la clé de la poursuite de la rénovation. Ils permettront d’étudier tous les paramètres et ce n’est qu’à l’issue de ces phases que la suite de la rénovation de la voûte pourra être déterminée plus précisément. Il s’agit d’identifier le meilleur mode opératoire, notamment la durée, la technologie employée, l’impact de la fermeture sur une longue durée et sur les itinéraires alternatifs, etc.

Ces travaux 2024 et 2025 représentent un investissement total de 50 millions d’euros.





Pourquoi engager des travaux de rénovation de la voûte ?



Le Tunnel du Mont Blanc a plus de 60 ans. Il est désormais le premier parmi les grands tunnels européens à engager des travaux de rénovation profonds sur sa structure. En plus de l’entretien régulier réalisé lors des nuits de maintenance, cette infrastructure exceptionnelle entre naturellement dans une période où elle nécessite de travaux de génie civil de grande ampleur. Ces travaux sont nécessaires pour garantir la pérennité de l’ouvrage sur le long terme.

Depuis la réouverture du tunnel en 2002, le TMB-GEIE réalise des opérations d’auscultation annuelles de la voûte. Cette surveillance permanente de l’ouvrage permet de suivre son évolution dans le temps, ainsi que de déterminer les travaux futurs à mener.



La nature des travaux



Les deux portions de tunnel concernées par ces travaux, situées à environ 2 et 8 km depuis l’entrée française, ont déjà fait l’objet de travaux préparatoires, dont certains ont été réalisés pendant les 9 semaines de fermeture du tunnel à l’automne 2023 : démontage des plaques de revêtement des parois et de leur sous-structure, dépose des lampes et installation de l’éclairage de chantier, mise en place de 1 155 ancrages provisoires (clous en fibre de verre de 5 m).

A partir du 2 septembre, les travaux principaux seront lancés :

- dépose des équipements en voûte et piédroits (accélérateurs pour le contrôle du courant d’air longitudinal, caméras et détection automatique d’incident, câble thermométrique, panneaux à messages variables, signalisation verticale, etc.),

- mise en place d’un « confinement dynamique » pour intervenir en protection du risque de l’éventuelle présence d’amiante,

- rabotage de précision de la structure optimisée à 26 cm au niveau de la clé de voûte,