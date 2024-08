Arvier: “13 settembre – Una processione civile”

Il tragico episodio, che vide 13 innocenti fucilati e gran parte del villaggio, inclusi Chez-les-Garin e Rochefort, incendiati, è ancora vivido nella memoria collettiva delle persone che lo hanno vissuto e delle famiglie che tramandano la memoria di quei giorni bui.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Arvier con la collaborazione della Presidenza della Regione, fa parte del programma più ampio per celebrare l’anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia. Le attività sono concepite per mantenere viva la memoria di quei tragici eventi e per collegare le nuove generazioni con le esperienze dei loro predecessori.

Alle 14.30, sul piazzale dell’Albergo Col du Mont, sarà celebrata una Santa Messa in ricordo delle vittime. Dopo la celebrazione, sarà deposta una corona al monumento commemorativo che riporta i nomi dei caduti, seguita da discorsi commemorativi. L’Amministrazione comunale offrirà un rinfresco per tutti i partecipanti.

Nel pomeriggio, alle 16.30, partirà uno spettacolo itinerante intitolato “13 settembre – Una processione civile”, realizzato dalla compagnia teatrale Palinodie. Questo evento mira a rivivere e valorizzare la memoria di quei momenti tragici utilizzando tecnologie moderne e creando un dialogo diretto con il pubblico. Lo spettacolo si svolgerà nel borgo di Leverogne e comprenderà momenti di danza, musica, poesia e immagini, coinvolgendo i partecipanti suddivisi in gruppi di 28 persone.

Alle 18.00, lo spettacolo verrà replicato. Ulteriori rappresentazioni sono previste il giorno successivo, sabato 14 settembre, con spettacoli alle 15.00, 16.30 e 18.00, per garantire a tutti gli interessati la possibilità di partecipare.

Per partecipare, è necessaria la prenotazione, data la limitazione dei posti e la formazione dei gruppi. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente allo 0165.99279 (biblioteca comunale) o al 328 7062425 (in orario serale), oppure via email all’indirizzo biblioteca@comune.arvier.ao.it.

La commemorazione coinvolge anche gli alunni della scuola primaria di Arvier, che durante l'anno scolastico passato hanno partecipato al concorso "La Commune à l’école" promosso dal Celva, presentando un lavoro sulla tematica e vincendo il premio. Questo elemento evidenzia l’importanza di educare le nuove generazioni alla memoria storica e al valore della Resistenza, affinché la memoria di eventi così cruciali continui a vivere attraverso le future generazioni.