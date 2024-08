Assemblea Enti Locali approva fondi ARER e CER con riserve.

Il primo tema all'ordine del giorno ha riguardato l'approvazione dei criteri e delle modalità di trasferimento all'Azienda regionale edilizia residenziale (ARER) delle risorse destinate alla copertura delle minori entrate per gli anni 2024, 2025 e 2026. La proposta, presentata dalla Responsabile politica Loredana Petey, ha ricevuto il parere positivo dell'Assemblea, confermando così il supporto alla stabilità finanziaria dell'ARER.

Successivamente, l'Assemblea ha affrontato la proposta relativa all'approvazione dell'avviso per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER) sul territorio regionale, destinato agli Enti Locali valdostani. Questo progetto, illustrato da Wanda Chapellu, si inserisce nel Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 e ha ottenuto un parere favorevole con osservazioni. I rappresentanti degli Enti Locali hanno espresso il loro sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili, sottolineando l'importanza di trovare soluzioni che permettano di coprire i costi sostenuti per la predisposizione degli studi di prefattibilità, anche nel caso in cui questi ultimi dimostrino l'insostenibilità della creazione di una CER alle condizioni inizialmente ipotizzate.

L'incontro ha evidenziato la volontà degli Enti Locali di collaborare attivamente alla transizione energetica della regione, mantenendo al contempo un'attenzione particolare alla gestione economica e operativa dei progetti.