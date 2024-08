Jenette Bionaz confermata alla guida del CdA Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon

Oggi, lunedì 26 agosto, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon, segnando l'inizio di una nuova fase per l'istituzione. Jeannette Bondaz è stata riconfermata alla presidenza, rappresentando l’Associazione degli Albergatori della Valle d’Aosta. Ha espresso gratitudine per la fiducia, sottolineando l'impegno nel continuare a lavorare a servizio del settore turistico e nella formazione della prossima generazione di manager dell'ospitalità.

Oltre alla presidente Bondaz, il nuovo CdA include Gabriella Vernetto, esperta nel campo dell'istruzione, Alessia Gontier, riconfermata in rappresentanza di Coldiretti, ed Edoardo Melgara, rappresentante di Confcommercio. Questi membri sono stati nominati con deliberazione della Giunta regionale.