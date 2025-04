Paper Week 2025: protagonisti i giovani, l’arte e la cultura del riciclo

Anche la Valle d’Aosta ha partecipato con entusiasmo alla quinta edizione della Paper Week, la settimana nazionale dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone, promossa da Comieco con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI e Utilitalia, e la media partnership di RAI TGR. Un’iniziativa che, dal 7 all’11 aprile, ha coinvolto l’intero Paese in un fitto calendario di appuntamenti gratuiti, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza collettiva sull’importanza dei piccoli gesti quotidiani per il bene del pianeta.

Martedì 8 aprile 2025, il cuore pulsante della partecipazione valdostana è stato il Centro regionale di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Brissogne, dove si è svolta una giornata speciale tra educazione ambientale, creatività e scoperta. Gli alunni e le alunne dell’Istituzione scolastica Abbé Prosper Duc – Scuola Primaria La Sounére di Pontey sono stati protagonisti di una visita guidata immersiva: accompagnati dalle animatrici di Comieco, hanno avuto l’opportunità di vedere con i propri occhi cosa succede alla carta e al cartone una volta gettati nel bidone giusto, comprendendo l’intero ciclo del riciclo, dalla raccolta alla trasformazione in nuovi prodotti utili.

L’iniziativa si è arricchita di un momento particolarmente significativo: l’incontro con l’esposizione artistica realizzata dai bambini e dalle bambine della Scuola Primaria San Francesco di Aosta, che il 3 aprile, durante gli EduCreative Days, avevano dato vita a oltre 60 opere nate dal riutilizzo di materiali cellulosici. Un’esplosione di colori e idee, che ha saputo trasformare il riciclo in linguaggio creativo e consapevole, toccando con delicatezza ed entusiasmo temi profondi come l’ambiente, il consumo responsabile e l’importanza di dare nuova vita agli oggetti.

“La Paper Week è un’iniziativa di grande rilievo nazionale – ha dichiarato Paola Sinigaglia, responsabile riciclo e recupero per l’area nord-ovest di Comieco – una settimana per conoscere e approfondire il mondo del riciclo di carta e cartone, ricca di appuntamenti quotidiani in presenza rivolti a scuole, cittadini, professionisti ed opinion maker. L’obiettivo è raccontare, con linguaggi accessibili, che il nostro gesto quotidiano di differenziare la carta può avviare un processo virtuoso con effetti concreti sull’ambiente, sull’economia e sulle nostre comunità”.

“Questa giornata a Brissogne – ha aggiunto Sinigaglia – ha centrato l’obiettivo, grazie alla collaborazione con il territorio e le scuole. È fondamentale coinvolgere i più piccoli, che rappresentano non solo il futuro, ma anche il presente del cambiamento culturale verso un’economia più circolare e sostenibile”.

Alla giornata hanno preso parte anche l’Assessore regionale alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, i rappresentanti di Enval, tra cui il direttore tecnico Matteo Millevolte, e i Funzionari della Struttura regionale economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive, testimoniando l’attenzione istituzionale verso una transizione ecologica concreta, radicata nei territori e aperta alla partecipazione delle nuove generazioni.

Iniziative come la Paper Week rappresentano un momento importante per promuovere una cultura della sostenibilità che parta dal quotidiano e coinvolga tutti, a cominciare dai più giovani,” ha dichiarato l’Assessore regionale alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente Davide Sapinet.

La Paper Week si conferma così un laboratorio diffuso di idee e di buone pratiche, in cui la cultura del riciclo diventa occasione per educare, coinvolgere e soprattutto rendere protagonisti i cittadini, a partire dai più giovani, nella costruzione di un futuro più responsabile e rispettoso dell’ambiente.