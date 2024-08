Nella Valle del Gran San Bernardo, appuntamento con Pedala e Gusta

Nel cuore della Valle del Gran San Bernardo, si avvicina un evento che promette di coniugare l’amore per la natura e la passione per la gastronomia: “Pedala e Gusta”, organizzato dall’associazione Skialp Gran San Bernardo, si svolgerà sabato 31 agosto e domenica 1° settembre 2024. Questa manifestazione è un invito a scoprire le bellezze del territorio attraverso un’esperienza unica che unisce la pedalata con la degustazione dei piatti tipici della regione. Durante questi due giorni, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare i suggestivi percorsi che attraversano Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen ed Etroubles.

Il sabato, i ciclisti si lanceranno in un percorso di 26 km con partenza dal parcheggio Foyer de Fond di Flassin. Ogni tappa è una festa per i sensi, con fermate presso alcuni dei migliori punti di ristoro della zona: dalla Prosciutteria Sous le Pont de Bosses all’Hotel des Alpes, passando per la Pizzeria Le Nouveau Foyer. La giornata si preannuncia non solo come un’avventura su due ruote, ma anche come un vero e proprio tour gastronomico, che permetterà ai partecipanti di assaporare le prelibatezze locali e immergersi nella cultura culinaria valdostana.

La domenica, il percorso sarà più breve ma non meno affascinante, con 13 km che porteranno i ciclisti attraverso Saint-Oyen ed Etroubles.

Le tappe della giornata includeranno il Camping Pineta e la Trattoria Marietty, tra gli altri, offrendo ancora una volta un mix di paesaggi mozzafiato e sapori autentici.

L’evento inizia alle 9:30 presso il Foyer de Fond di Flassin, e le iscrizioni sono aperte fino al 29 agosto 2024 con un costo di partecipazione di 38 euro. Ogni partecipante riceverà un carnet con i ticket per le diverse tappe e un tracciato GPS per facilitare il percorso, oltre al supporto delle guide MTB. Per chi non possiede un’e-bike, è possibile noleggiarla previa prenotazione a Flassin.

“Pedala e Gusta” non è solo un’occasione per pedalare e mangiare bene, ma rappresenta anche un modo per scoprire e valorizzare il patrimonio naturale e gastronomico della Valle del Gran San Bernardo. In un contesto dove il turismo si evolve verso esperienze più sostenibili e integrate con il territorio, eventi come questo si rivelano fondamentali per promuovere un modello di turismo che celebra e preserva le tradizioni locali.

L’iniziativa offre non solo la possibilità di praticare uno sport all’aria aperta, ma anche di stringere legami più profondi con il territorio, attraverso la gastronomia e l’ospitalità che caratterizzano questa incantevole area montana. La Valle del Gran San Bernardo si conferma come una meta ideale per chi cerca una connessione autentica con la natura e le sue tradizioni, mentre gli organizzatori e i partecipanti contribuiscono a mantenere viva e vibrante la cultura montana.Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Maddalena al 380 5159554, Erik al 347 9680595 o Ettore al 347 8203037. Non perdere l’opportunità di vivere due giorni all’insegna del divertimento, della cultura e del buon cibo!