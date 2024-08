Aosta: Al via la riqualificazione dell'area mercatale di via Mont Fallère

Lunedì 26 agosto partiranno i lavori di riqualificazione dell'area mercatale e di sosta di via Mont Fallère, un progetto che si inserisce nel più ampio contesto del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA), finanziato dal PNRR. L'intervento è stato progettato con l'obiettivo di minimizzare i disagi per i cittadini, suddividendo l'opera in tre lotti distinti.

L'ordinanza comunale prevede la chiusura al traffico e il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate dai lavori. Il primo lotto si concentrerà sul tratto di strada a Nord di via Alessi, mentre i lotti successivi riguarderanno l'area tra via Alessi e via Liconi, suddivisa a sua volta in due fasi. Questo approccio graduale permetterà di ridurre al minimo l'impatto sui residenti e sui commercianti della zona.

Durante l'intervento saranno comunque garantiti gli attraversamenti pedonali, così come l'accesso agli edifici, ai passi carrabili e alle attività commerciali presenti nell'area. La riqualificazione dell'area mercatale rappresenta un passo importante nel processo di trasformazione del quartiere Cogne, volto a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

La scelta di procedere per lotti evidenzia l'attenzione dell'amministrazione comunale nei confronti delle esigenze dei cittadini, cercando di bilanciare la necessità di intervenire con quella di non stravolgere la quotidianità del quartiere. Si prevede che l'intera opera venga completata entro il termine stabilito, portando a una significativa valorizzazione dell'area sia dal punto di vista estetico che funzionale.