Festa del Lard d’Arnad DOP: Tradizione e Gusto in una celebrazione unica

La festa, una delle più amate dell’estate valdostana, celebra il Lard d’Arnad DOP, un prodotto pregiato e unico, preparato secondo antiche tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione. L’evento, che richiama oltre 50.000 visitatori da tutta Europa, è un’occasione imperdibile per scoprire i sapori autentici della Valle d’Aosta e immergersi in un’atmosfera festosa e accogliente.

Il programma della festa è ricco di appuntamenti imperdibili. Giovedì 22 agosto si parte alle 18:00 con il Memorial Giuseppe e Mauro Fogu, una gara podistica aperta a tutti, seguita alle 18:30 dall’inaugurazione ufficiale della festa. La serata proseguirà con una cena a base di piatti tipici "a la moda d'Arnà" e il laboratorio del gusto di Rinaldo Bertolin, per concludersi con una serata danzante animata dalla Divina Band e da DJ Alex Mensa e Doppio 18.

Venerdì 23 agosto, oltre ai pranzi e alle cene sempre all’insegna della tradizione culinaria locale, sarà possibile assistere a una rappresentazione teatrale della “Compagnì Dou Beufet” e scatenarsi in pista con l’Orchestra Spettacolo di Omar Codazzi.

Sabato 24 agosto, la festa continua con un servizio ristorante ininterrotto dalle 12:00 alle 22:30, il Gran Prix VDA MTB per i più piccoli e una serata danzante con l’Orchestra Spettacolo di Marianna Lanteri. Da non perdere, in serata, l’eliminatoria notturna della "Bataille des Chèvres".

Domenica 25 agosto si apre con la grande manifestazione dedicata al Lard d’Arnad DOP. Dalle 10:00 sarà possibile degustare e acquistare prodotti locali nelle caratteristiche casette di legno. Ospiti speciali saranno il Presidio Slow Food della Valtellina "Storico Ribelle" e i produttori di mele e succo di mele della Valle d'Aosta. Nel pomeriggio, spazio alla musica e all’allegria con gli "Amis d'Albian" e la Filarmonica di Arnad, per concludere in bellezza con la serata danzante accompagnata dall’orchestra "I Ragazzi del Villaggio".

Durante la manifestazione, i più piccoli potranno divertirsi con diverse attrazioni, inclusa la possibilità di vedere da vicino gli animali da fattoria e scoprire gli antichi mestieri. E per chi arriva in macchina, saranno disponibili trenini navetta gratuiti dai parcheggi verso l’area della festa e viceversa.

Quest'anno la festa torna in grande stile dopo quattro anni di pausa, organizzata dall'associazione Lo Doil, presieduta da Ivo Joly. La Keya di Arnad accoglierà i visitatori nella sua splendida radura con i suoi chalet in legno, dove il Lard d'Arnad DOP sarà il protagonista indiscusso dei menù. Un’occasione unica per vivere un’esperienza autentica e gustare il meglio che la Valle d’Aosta ha da offrire. Non mancate! Per maggiori informazioni e prenotazioni ai Laboratori del Gusto, potete contattare il numero 328 718 8673.