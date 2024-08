GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata la concessione a titolo gratuito all’Associazione volontari italiani sangue-AVIS dell’immobile di proprietà regionale situato ad Aosta in Via Croce di città.

Le Gouvernement a approuvé l’octroi d’une subvention en faveur de la commune de Quart à titre de concours pour la réalisation de l’initiative « Ricordando l’eccidio di Trois Villes ».

La Giunta regionale ha poi nominato il signor Matteo Audiberti in qualità di consigliere del Consiglio direttivo dell’Associazione consorzio apistico della Valle d’Aosta.

Le Gouvernement régional a approuvé l’attribution de la dénomination « Jardin de l’autonomie » à l’espace vert propriété de la Région et situé devant le nouveau siège de l’Université de la Vallée d’Aoste à Aoste.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati i criteri applicativi per la concessione di aiuti al settore delle infrastrutture rurali di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e altri enti locali gestori di opere irrigue e le modalità di presentazione delle domande di aiuto da parte dei consorzi di miglioramento fondiario e consorterie per la realizzazione di infrastrutture funzionali al settore agricolo e interventi di manutenzione straordinaria.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la bozza di convenzione tra la Regione e l’Amministrazione comunale di Fénis relativa alla realizzazione di un collegamento ciclopedonale con passerella sulla Dora Baltea, tra il Comune di Fénis e la stazione ferroviaria di Nus.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata la bozza di convenzione per la realizzazione del Progetto di cooperazione “Youth corner VDA” tra la Regione – Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, la Finaosta SpA e la CVA SpA.

Nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale-IEFP sono state approvate l’offerta formativa del quarto anno per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e le procedure di avviso pubblico per il finanziamento delle relative iniziative formative.

Sono stati approvati i criteri per lo svolgimento dei corsi per l’apprendimento di tecniche di lavorazione artigianali e per la concessione dei relativi contributi.

Inoltre, sono stati concessi dei contributi per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni fieristiche dell’artigianato di tradizione per l’anno 2024.

La “Funivie Monte Bianco SpA” è stata autorizzata, in qualità di concessionaria del complesso funiviario regionale “Skyway”, alla realizzazione di monitoraggi e lavori volti a mitigare gli effetti derivanti dallo scioglimento del permafrost nei luoghi adiacenti al complesso funiviario.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata l’acquisizione di un servizio di predisposizione di un Piano di marketing strategico della Regione autonoma Valle d’Aosta. Tale Piano dovrà stabilire le linee strategiche dello sviluppo, del marketing e della promozione che il sistema turistico locale nel suo insieme dovrà sviluppare nei prossimi anni; pertanto, dovrà essere costruito nell’ambito di un percorso partecipativo, che sfrutti tutte le forme di coinvolgimento attivo degli stakeholders di riferimento. Inoltre, dovrà, in particolare, consentire al sistema turistico valdostano di innovarsi investendo sul proprio capitale territoriale, valorizzandone ed esaltandone le sue peculiarità con particolare riferimento alla verticalità del territorio.