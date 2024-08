CORDOGLIO PER LA MORTE DI GIULIO FIOU - AGGIORNAMENTI

LA CGIL VALLE D'AOSTA RICORDA IL SUO EX SEGRETARIO GENERALE GIULIO FIOU

La Cgil Valle d’Aosta esprime profondo cordoglio per la triste scomparsa del compagno Giulio Fiou, classe 1938, segretario generale della Cgil Valle d’Aosta dal 1978 al 1982 e dal 1982 al 1984 componente della segreteria regionale Cgil. Fiou è stato anche sindaco di Aosta dal 1992 al 1995 e consigliere regionale dal 1998 al 2008.



La Cgil ricorda il compagno Giulio Fiou: “ La militanza all’interno del nostro sindacato che con attenzione ha sempre cercato di seguire quasi fino agli ultimi anni della sua vita, nonostante i problemi di salute. Rivolgiamo il cordoglio di tutta la Confederazione Regionale alla moglie Elena, ai figli Carla e Andrea e a tutti i parenti”.

L'ADDIO DI PD VDA

Caro Giulio,

grazie per l’impegno giornaliero e sincero che hai speso per la comunità valdostana. E oggettivamente complesso scrivere in poche righe l’impegno nel sindacato, nel partito e nelle istituzioni

Prima la CGIL, poi dal 1990 al 1992 il consiglio comunale di Aosta, con l’esperienza di sindaco fino al 1995.

L’elezione nel 1998 in consiglio regionale, dove sei stato per due legislature nel gruppo Gauche Valdôtaine -Democratici di Sinistra, fino al 2008.

E in tutto quel lasso di tempo l’impegno nel partito, partendo dal PCI, dopo dei DS, i Democratici di sinistra e infine il PD.

Non è stato un percorso sempre semplice, perché dietro i modi gentili e pacati c’era una risolutezza di fondo rispetto alla collocazione del partito e dei temi.

Ma fa parte di chi sta in una comunità non a prescindere ma ci sta con le sue idee e per quelle idee lavora. E questo era forse il tuo tratto principale. Difendere il tuo pensiero che metteva assieme un profondo radicamento nella tua terra, ma la capacità di guardare anche oltre questa nostra regione e immaginare un futuro migliore per tutti. La tua valdostanità non ero un vincolo ma era uno strumento per capire meglio. Partire da una piccola realtà per aprirsi al mondo.

E questa un intelligenza non comune che tutti noi ti abbiamo riconosciuto e che ci mancherà molto. Oggi possiamo tranquillamente dire che se ne va un pezzo della storia della sinistra valdostana.