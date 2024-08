A Valgrisenche tra Trek e birra

Valgrisenche si prepara a vivere un’estate indimenticabile, con due eventi che promettono di attirare appassionati di sport e di festa da ogni dove: il Trek Valgrisenche e la 4° Festa della Birra. Quest’anno, il 17 agosto 2024, la tranquilla valle si trasformerà nel palcoscenico di un’avventura memorabile tra i suoi spettacolari sentieri montani, culminando in una serata di festeggiamenti all’insegna della birra e della musica.

Il Trek Valgrisenche raggiunge la sua 12° edizione, consolidandosi come un appuntamento fisso per gli amanti del trail. Nonostante sia una competizione non competitiva e senza classifiche, l’entusiasmo dei partecipanti non ha nulla da invidiare ai più grandi eventi sportivi. Questo è un momento in cui la passione per la montagna, l’avventura e la natura si fondono, offrendo ai trekker l’opportunità di immergersi completamente nei paesaggi mozzafiato di Valgrisenche.

Quest’anno, per la gioia dei partecipanti abituali e dei nuovi arrivati, i percorsi sono stati rinnovati rispetto alle edizioni precedenti. Quattro diversi tracciati, contrassegnati da colori che ne indicano la difficoltà, accoglieranno i partecipanti: dal percorso verde, un tracciato di 12 km con 400 metri di dislivello che porta alla maestosa diga di Beauregard, al percorso nero, il temibile Marathon des Vagrezèn, che con i suoi 46 km e 3000 metri di dislivello positivo è destinato ai più audaci. Tra questi due estremi, il percorso giallo con l’itinerario ai Cattro Dé e quello rosso con la Traversée des Réfuges, offrono sfide di varia intensità per ogni tipo di trekker.

Ogni angolo di Valgrisenche si prepara ad accogliere i partecipanti con il calore e l’ospitalità che caratterizzano questa comunità. I punti di ristoro e le tappe del percorso sono pensati per offrire un momento di ristoro e convivialità, dove i trekker potranno ricaricare le energie e godere della compagnia di altri appassionati. Quest’anno, l’evento avrà un significato speciale, poiché sarà un memorial dedicato a Philippe Favre, una guida alpina di grande valore e figura amata tra i Vagrezèn, il cui ricordo accompagnerà ogni passo dei partecipanti.

Ma il Trek Valgrisenche non si conclude con l’arrivo al traguardo. La giornata si accenderà con l’immancabile Festa della Birra, che giunge alla sua quarta edizione, pronta a inebriare di gusto e allegria sia i partecipanti al trail che tutti i visitatori. Nell’area Mondanges, gli stand gastronomici e le birre fresche saranno i protagonisti della serata, accompagnati da un programma musicale che promette di far ballare e divertire fino a tarda notte.

Dalle 11 del mattino, la buvette aprirà i battenti, offrendo una selezione di bevande e sfiziosità, mentre un torneo di Beer Pong animerà il pubblico in attesa delle performance musicali. La Carisma Band si esibirà dal vivo, seguita dal dj set di Dj Fosforo, che con i suoi ritmi farà da colonna sonora a una serata indimenticabile. È un’occasione imperdibile per chi vuole vivere un’esperienza unica tra sport, natura e festa.

Per chi desidera prendere parte al Trek Valgrisenche, sono ancora disponibili gli ultimi posti: è possibile iscriversi tramite il portale i.running. Per ulteriori dettagli sul programma e sulle iscrizioni, si consiglia di consultare il sito della Pro Loco di Valgrisenche all’indirizzo www.prolocovalgrisenche.com/trek-valgrisenche.

Non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi a vivere un 17 agosto 2024 all’insegna dell’avventura e del divertimento, in uno dei luoghi più suggestivi della Valle d’Aosta. Valgrisenche vi aspetta con i suoi sentieri, la sua birra e la sua musica, per un’esperienza che lascerà un segno indelebile nel cuore di tutti i partecipanti.