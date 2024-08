15 Agosto la Valle d'Aosta celebra e ringrazia le sue Guide Alpine

La Festa delle Guide Alpine è una celebrazione profondamente radicata nella tradizione valdostana, un omaggio sentito al lavoro instancabile e alla dedizione delle guide che da secoli proteggono e accompagnano gli alpinisti lungo i sentieri delle maestose montagne della Valle d'Aosta. Ogni anno, questa festa unisce le comunità montane in un momento di profonda riflessione, ringraziamento e festa, evidenziando il legame indissolubile che unisce le guide alpine alle montagne e agli abitanti della valle.

Ai piedi del Cervino, a Valtournenche, le celebrazioni si svolgono in due giornate, unendo momenti di condivisione, gioco e riflessione. Mercoledì 14 agosto, il pomeriggio è dedicato ai più piccoli, con attività ludico-esplorative che si svolgono all’ingresso di Breuil-Cervinia. Questo evento, pensato per avvicinare le nuove generazioni al mondo della montagna, è un modo per trasmettere l'importanza del rispetto per la natura e per le tradizioni che da sempre caratterizzano la vita in queste terre. La giornata culmina con la benedizione delle corde, delle piccozze e degli sci alle 19:45 nella piazzetta delle Guide di Valtournenche. Questo rito, carico di simbolismo, è un atto di protezione e un augurio di buona fortuna per tutte le future imprese alpinistiche. La comunità si raccoglie in un momento di riflessione e gratitudine, riconoscendo l'importanza delle guide alpine non solo come esperti della montagna, ma anche come custodi della sicurezza e del benessere di tutti coloro che affrontano le sfide dell'ambiente alpino.

Il 15 agosto, la festa si sposta a Valgrisenche, dove la Pro loco locale organizza una giornata interamente dedicata alla celebrazione delle guide alpine, una delle tradizioni più amate e attese della comunità. La giornata inizia con una solenne Santa Messa alle ore 11:00 presso la storica Chiesa Parrocchiale di Valgrisenche. Questa celebrazione religiosa rappresenta il cuore spirituale della giornata, un momento di raccoglimento in cui la comunità si unisce per esprimere il proprio rispetto e riconoscimento verso le guide, figure chiave che, con il loro lavoro, permettono di scoprire le bellezze della montagna in sicurezza. A seguire, si svolge la benedizione delle attrezzature utilizzate dalle guide alpine. Questo rito non è solo un simbolo della protezione divina invocata per coloro che sfidano la montagna, ma anche un riconoscimento della competenza e della preparazione tecnica necessarie per affrontare le avventure alpine. La benedizione delle piccozze, delle corde e degli altri strumenti del mestiere diventa così un momento di profonda connessione tra la dimensione spirituale e quella pratica della vita di una guida.

La celebrazione del Ferragosto a Courmayeur è un evento che unisce storia e tradizione, mettendo in luce la storia millenaria della più antica Società di Guide d’Italia. Il 15 agosto, Courmayeur si risveglia con un’atmosfera speciale, arricchita dalla presenza delle guide alpine, riconoscibili per il loro iconico cappello a tesa larga e il completo beige, simboli di un mestiere antico e nobile. Alle 9:00 del mattino, le guide sfilano orgogliosamente per le strade della cittadina, accompagnate dagli sguardi ammirati di residenti e turisti. Questa parata non è solo un momento di festa, ma un’occasione per riflettere sul legame profondo che unisce le guide alpine alla comunità locale e alla natura circostante. Alle 10:00, la celebrazione continua con una Santa Messa, un momento di raccoglimento che sancisce l’importanza spirituale della giornata. A seguire, alle 11:00, si tengono le cerimonie ufficiali che commemorano la storia e il ruolo delle guide come custodi delle montagne e della memoria di Courmayeur e dei suoi abitanti. Questo evento è un tributo alla resilienza, alla competenza e alla passione delle guide, figure fondamentali per la storia e la cultura della Valle d'Aosta.

La Festa delle Guide Alpine, celebrata in varie località della Valle d'Aosta, non è solo un tributo alle guide alpine, ma rappresenta un momento di unione per le comunità montane. È un’occasione per rinnovare ogni anno il legame profondo che unisce le persone alla montagna, alla natura e alle tradizioni che rendono unica questa regione. Le celebrazioni sono un richiamo all’importanza di custodire e tramandare questi valori, un impegno collettivo per mantenere viva una tradizione che ha radici profonde nel cuore della Valle d'Aosta.