GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement a approuvé l’octroi d’une subvention en faveur de la commune de Pont-Saint-Martin à titre de concours aux frais pour la réalisation des commémorations du 80ème anniversaire du bombardement de Pont-Saint-Martin du 23 août 1944.

Nell’ambito del programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, è stato approvato il progetto “Valle d’Aosta DOC – VDADOC”, relativo all’evoluzione del sistema di gestione documentale e conservazione digitale dell’Amministrazione regionale, così da promuovere il processo di transizione digitale dell’ente. Tra gli obiettivi c’è quello di supportare, tramite l’evoluzione del sistema di gestione documentale e conservazione digitale, l’efficientamento dei servizi online erogati a cittadini e imprese.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata l’iscrizione di undici esemplari arborei nel registro regionale delle piante monumentali. Gli esemplari, che sono situati nei comuni di Aosta, Ayas, Avise, Donnas, Jovençan, Saint-Marcel e Verrès, sono di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, proposti da strutture regionali, stazioni forestali, associazioni ambientaliste e privati.

È stata approvata l’attività di pesca sul tratto lacuale ricadente nel territorio italiano, nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, del lago del Gran San Bernardo, in deroga al calendario ittico 2024. L’atto consente lo svolgimento della manifestazione organizzata dal Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta in collaborazione con l’associazione dei pescatori svizzeri “Entremont” del Vallese e con l’associazione “Pro Grand St. Bernard” nella giornata del 7 settembre, nell’ottica di rafforzare i legami socio-economico-culturali delle comunità transfrontaliere.

È stato approvato, inoltre, il programma di controllo della specie cinghiale per il periodo 2024-2028. Con tale atto sarà consentito il prelievo dei cinghiali durante tutto l’anno da parte degli agenti del Corpo forestale della Valle d’Aosta, con l’eventuale collaborazione di guardie venatorie volontarie, dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati dai danni, purché in possesso di porto d’armi per l’esercizio venatorio e dei cacciatori esperti, qualificati attraverso appositi corsi di formazione riconosciuti dalla Regione.

È stato approvato il Piano di riordino fondiario “Loup e Senin” nel Comune di Saint-Christophe, presentato dal Consorzio di miglioramento fondiario “Consorzio irriguo di Saint-Christophe”. L’approvazione del piano di riordino si rende necessaria al fine di permettere la prosecuzione dell’iter che porterà alla conclusione del riordino fondiario con i trasferimenti coattivi delle proprietà e degli altri diritti reali ai proprietari finali e la costituzione delle servitù imposte dal piano di riordino.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il Piano annuale 2024 di riparto dei contributi agli enti locali per la realizzazione di lavori di adeguamento delle strutture destinate all’assistenza delle persone anziane e inabili.

Sono state anche approvate le spese per investimenti sugli anni 2025 e 2026, presentate dalle Unités, sempre ai fini dei contributi ai sensi della legge regionale n.80/1990, necessarie all’installazione di impianti di climatizzazione per migliorare le condizioni ambientali, sempre più soggette agli effetti del surriscaldamento. La spesa complessiva nel triennio è prevista in circa 2 milioni e 800 mila euro.

È stata recepita l’Intesa sul Piano regionale di Contrasto all’Antimicrobico-Resistenza 2022-2025 ed è stato contestualmente approvato il Piano regionale di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza 2024-2025. Il Piano è frutto della collaborazione inter-istituzionale che vede il coinvolgimento delle strutture competenti dei Dipartimenti sanità e salute e Ambiente, dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, dell’A.R.P.A. Valle d’Aosta e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, sezione di Aosta. L’atto istituisce, inoltre, la governance della strategia regionale di contrasto all’antimicrobico-resistenza.

È stata approvata l’integrazione del Programma degli acquisti di beni e servizi dell’amministrazione regionale per il triennio 2024/2026, per poter procedere con l’affidamento del servizio di gestione del canile e gattile regionale, in quanto l’attuale è in scadenza al 31 dicembre 2024. L’atto consentirà di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell’articolo 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di gestione del canile e gattile regionali, al fine di garantire continuità ai servizi anche per il triennio 2025/2027. La spesa complessiva per il futuro servizio è pari a 1 milione e 500 mila euro, suddivisa in 500 mila euro per ogni anno.