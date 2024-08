Scienze della formazione primaria, iscrizioni aperte per l’anno accademico 2024/2025

Gli interessati possono presentare la domanda di ammissione online sul sito ufficiale dell’Ateneo, www.univda.it, utilizzando le credenziali SPID. La scadenza per l’iscrizione è fissata per il 4 settembre 2024, ore 12.00.

L’accesso al corso è regolato a livello nazionale, e la prova di ammissione si terrà venerdì 13 settembre alle ore 11.00 presso la sede del nuovo polo universitario in via Monte Vodice. Per il primo anno, sono disponibili 25 posti.

Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria dura cinque anni e offre la possibilità di ottenere l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. Per fornire ulteriori dettagli sul programma di studi e sull’offerta formativa dell’Università della Valle d’Aosta, è previsto un Open Day il 30 agosto. L’evento si svolgerà dalle 14.30 alle 17.30 presso la sede storica dell’Ateneo in Strada Cappuccini 2A, ad Aosta.

Per consultare il bando di ammissione e ottenere informazioni complete su requisiti di accesso, modalità di iscrizione, scadenze, tasse universitarie, esoneri e rimborsi, è possibile visitare il sito web dell’Università. Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono contattare l’Ufficio Comunicazione e Orientamento al numero 0165 1875213 o inviare un'email a orientamento@univda.it.