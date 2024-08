BATTE AD AOSTA IL CUORE DELL’ESTATE LUDICA ITALIANA: GIOCAOSTA 2024 È UN SUCCESSO COLLETTIVO

Un’invasione pacifica, armonica e gioiosa: un evento collettivo capace di cambiare per quattro giorni il volto del centro storico di Aosta, trasfigurato da una festa generata da oltre 400 volontari provenienti da tutta Italia. È stata questo la sedicesima edizione di giocAosta, che si è chiusa alle 18.00 di lunedì 12 agosto 2024, con numeri ancora una volta da record ma soprattutto con la conferma della portata di un evento diventato centrale per l’estate ludica nazionale.

L’edizione “da Urlo” si è dimostrata un evento sempre più capace di attrarre un pubblico di appassionati da tutta Italia: giocatrici e giocatori che hanno affollato per oltre 60 ore la ludoteca e le centinaia di tavoli allestiti sotto i portici e nelle piazze del centro storico. Sono in crescita tutti i numeri registrati: i prestiti di giochi in scatola toccano il nuovo massimo di 8.646 (+15% sullo scorso anno) e tutte le attività segnano record storici. Sono 1.200 i partecipanti alle cacce al tesoro notturne, 400 per i tornei di giochi di società, 300 per i quizzoni, 280 per le indagini in città, 250 per i giochi negli spazi museali, 200 per i giochi investigativi, 180 per giocAosta senza frontiere al parco Puchoz, 180 per il calcio balilla, più di 100 in ogni sezione dedicata ad enigmistica, carte, giochi di ruolo dal vivo, follia di Gina, puzzle, giochi di comitato.

E ancora: 28 content creator di settore, 200 aeroplani di carta lanciati su via Conseil des Commis, 4.520 biglietti della lottericca, 344 dadidoro ottenuti dai partecipanti al crowdfunding (per oltre 9.000€), 2.700 giochi nella ludoteca in prestito gratuito. E soprattutto 100 enti coinvolti, con i tre sostenitori (Regione autonoma Valle d’Aosta, Comune di Aosta e Fondazione CRT) affiancati da altri 97 soggetti, tra i quali 25 editori a conferma dell’interesse nazionale dell’evento (con la presentazione agli informatori di settore di molte novità editoriali).

I primi dati dell'analisi del pubblico parlano di partecipanti sempre più affezionati: il 73% degli utenti è almeno alla seconda partecipazione, e il 77% partecipa per più di una giornata (il 27% sceglie di vivere tutti i giorni dell'evento). Da qui l'evidente indotto turistico, per un evento che vede il 72% dei partecipanti venire da fuori Valle d'Aosta, nell'82% dei casi specificamente per partecipare all'evento.

L’esito dell’evento è raccontato dalle tante richieste del pubblico sulle date della prossima edizione, per programmare la presenza da un all’altro: l’appuntamento è quindi dall’8 all’11 agosto 2025, per un progetto che non smette di crescere e meravigliare. Da sabato 31 agosto, intanto, riprendono le serate ludiche proposte ogni sabato e ogni giovedì da Aosta Iacta Est in place Soldats de la neige, ad Aosta: la ludoteca di giocAosta è disponibile tutto l’anno, sempre gratuitamente, perché invecchia solo chi smette di giocare.