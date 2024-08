Aosta: Per chi resta in città ad agosto l’Ufficio Postale di via Ribitel sempre aperto fino alle 19.05

Poste Italiane conferma anche per quest'anno la sua presenza continua durante il mese di agosto. I cittadini potranno contare su una rete capillare di uffici postali che rimarranno aperti con tutti i servizi abituali.

La storica sede di via Ribitel opererà con orario continuato fino alle 19:05 per tutto il mese, mentre il sabato chiuderà alle 12:35. Anche l’ufficio postale di via Battisti 10 e quello di corso Saint Martin de Corleans estenderanno l’orario fino alle 13:35, assicurando così maggiore flessibilità per le esigenze estive dei residenti.

Per rendere l’accesso ai servizi il più semplice possibile, Poste Italiane ha predisposto avvisi informativi presso gli uffici postali aostani, dettagliando le variazioni orarie e le sedi più vicine aperte. informazioni aggiornate sono disponibili anche sul sito www.poste.it e tramite le app di poste italiane.

Inoltre, in valle d’aosta sono in funzione 45 atm postamat operativi tutti i giorni, 24 ore su 24. questi sportelli permettono di effettuare prelievi, pagamenti di utenze e bollettini, ricariche telefoniche e di carte postepay, e consultare il saldo e i movimenti.

I servizi di Poste Italiane sono accessibili anche online attraverso il sito poste.it e le app ufficio postale e banco posta, che consentono di gestire una varietà di operazioni come l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini e la gestione del conto corrente.