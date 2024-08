Guarigioni d'Amore conquista il Britannia Pub di Torre Pellice

La presentazione ha avuto luogo in via Roma 9 presso il Britannia Pub di Torre Pellice (To), grazie alla cordiale ospitalità di Ludovico Perotti e Cristina Camilli. Nel corso della serata, un pubblico affiatato e particolarmente partecipe ha assistito all'illustrazione del libro (le cui copie sono state visibilmente esposte su un tavolo all'ingresso del salone del locale), con una breve introduzione della giornalista Edi Morini, seguita dalla diretta condivisione di Marchisio e Maffiodo (in quanto protagonisti della vicenda) delle loro esperienze vissute e delle emozioni scaturite da esse. I due autori hanno comunicato al pubblico le tematiche principali del libro che (attraverso una raccolta di testimonianze da parte di amici, familiari e persone care a Marchisio) evidenziano il forte legame della loro coppia in cui, ognuno con le proprie difficoltà individuali, riescono a guarirsi prendendosi reciprocamente cura l'uno per l'altro.

Ed è proprio questa relazione simbiotica a racchiudere non solo la coppia, ma anche l'ambiente della montagna che, oltre che una passione, rappresenta una vera e propria “terapia naturale” con effetti benefici di fronte a condizioni anche particolarmente critiche di salute fisica e mentale come la malattia di Parkinson. Il pubblico è stato inoltre intrattenuto con la lettura di alcuni passi del libro, da parte di Roberta Maffiodo: tra questi si citano il brano Testimonianze di Amici – Collaborare è una Lezione di Vita e La Rinascita del Nostro Amore – Il mio Cuore nelle tue Mani (capitolo quinto, scritto da Maffiodo stessa e dedicato a Marchisio).

Lorella Boiero e Ludovico Perotti

Nel corso della serata Lorella Boiero, Presidente del Comitato Sclerosi Multipla San Giuseppe - Onlus di Torre Pellice, associazione che offre sostegno ai malati di sclerosi multipla e alle loro famiglie sia in ambito sanitario, assistenziale e formativo che, al contempo stesso, con l'organizzazione di attività ricreative e di intrattenimento finalizzate a valorizzare il paziente non come “malato”, ha rimarcato l'importanza di una terapia non soltanto farmacologica o strettamente sanitaria, ma anche (e soprattutto) che si sviluppa con la realizzazione delle risorse della persona e delle sue passioni, proprio come la montagna per Marchisio e Maffiodo, come illustrato nel libro.

Roberta Maffiodo ha intrattenuto il pubblico con poesie e canzoni: tra queste, una poesia di Marchisio dedicata a lei e L'Amicizia, poesia di Mauro Carlesso del GISM; tra le canzoni, il canto popolare Montagne Addio, Grazie a Te di Omar Codazzi e Grazie Mamma (brano di Gen Rosso dedicato a tutte le mamme).

Ad arricchire la serata hanno contribuito i liquori alle erbe alpine, dell’azienda Prati da Bere, presentati e offerti da Cristina Camilli, gestore del Britannia Pub ospitante e pilastro del progetto insieme a Paolo Pellegrino. Sviluppatosi in seguito a varie escursioni in montagna in mezzo ai prati ricchi di queste erbe, Prati da Bere mette ancora una volta in luce il fascino nonché la preziosità dell'ambiente montano, altra tematica principale affrontata nel libro.