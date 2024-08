Alpinista perde la vita sul Colle Eccles

Questa mattina, intorno alle 6, il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto per un drammatico incidente avvenuto sul Monte Bianco. Un alpinista è precipitato dal Colle Eccles, situato sul versante del ghiacciaio del Freney, a un'altitudine di circa 3900 metri.

Il corpo senza vita dell'alpinista è stato recuperato e trasportato a Courmayeur, dove ora si trovano in corso le operazioni di riconoscimento, affidate al Soccorso Alpino Guardia di Finanza (SAGF). I due compagni di cordata, che sono risultati illesi, verranno anch'essi portati a Courmayeur per fornire dettagli cruciali su quanto accaduto. Le autorità competenti stanno indagando per determinare la dinamica e le cause precise dell'incidente.

Questo tragico evento mette nuovamente in luce i rischi associati all'alpinismo su terreni impegnativi come quelli del Monte Bianco, richiamando l'attenzione sull'importanza della preparazione e della sicurezza in montagna. La comunità alpinistica è in lutto per la perdita di un suo membro e si stringe attorno ai familiari e agli amici della vittima in questo momento difficile.