Guasto a un autobus nel Traforo del Monte Bianco: tunnel chiuso per oltre mezz’ora nella notte

Traffico bloccato nella notte al Traforo del Monte Bianco a causa di un guasto meccanico che ha interessato un autobus da turismo. L’interruzione della circolazione è avvenuta poco prima dell’una, alle ore 00:57 di lunedì 5 maggio 2025, quando un pullman con targa francese e con a bordo 55 passeggeri si è arrestato in panne all’interno della galleria, mentre era diretto verso l’Italia. Il veicolo si è fermato all’altezza del garage 20, a circa cinque chilometri dall’uscita lato italiano.

Come previsto dalle procedure di sicurezza, il personale della postazione di controllo ha subito attivato le misure d’emergenza. Sono stati chiusi gli accessi al tunnel da entrambe le direzioni e bloccato il transito interno con l’accensione dei semafori rossi e l’abbassamento delle barriere di sicurezza poste ogni seicento metri.

I passeggeri, al momento del guasto, sono stati accompagnati nei luoghi sicuri all’interno del traforo e, successivamente, trasportati con navette presso i locali messi a disposizione dal GEIE del Traforo del Monte Bianco sul versante italiano. Nessuno è rimasto ferito o ha riportato conseguenze, grazie all’intervento tempestivo degli operatori del TMB, che presidiano il tunnel in modo permanente. Per precauzione, è stato richiesto anche l’intervento dei servizi pubblici di soccorso, i quali però non sono dovuti entrare in azione.

Dopo circa quaranta minuti, alle 01:37, il mezzo è stato rimosso e la circolazione è stata ripristinata regolarmente in entrambe le direzioni.