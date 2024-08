Successo per “Non solo show cooking”

L’ultimo appuntamento della manifestazione “Non Solo Show Cooking 2024” si svolgerà domani, sabato 10 agosto, alle ore 17 in piazza Tache a Gressoney-La-Trinité. L’evento vedrà protagonista lo chef Giuseppe Cardullo, pronto a deliziare il pubblico con una nuova e raffinata proposta gastronomica.

Dopo il successo dei precedenti appuntamenti a Issogne e Pré-Saint-Didiér, e l’ultima tappa a Valtournenche, la manifestazione continua a celebrare l’enogastronomia valdostana con eventi di grande richiamo. A Valtournenche, il 8 agosto, il Mercato Campagna Amica di Coldiretti VdA ha offerto una panoramica sui prodotti locali, mettendo in luce le eccellenze del territorio. Il giovane chef Christian Turra ha presentato piatti che esaltano i sapori unici della Fontina, del miele valdostano e della mocetta, abbinati a vini locali DOC, con l’accompagnamento dei sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier-AIS.

L’evento di Gressoney-La-Trinité rappresenta l’ultimo capitolo di questa edizione, che ha visto una partecipazione crescente di turisti e appassionati. Ogni appuntamento ha avuto l’obiettivo di promuovere i prodotti DOP, DOC, PAT e De.Co della Valle d’Aosta, offrendo ai visitatori un’esperienza culinaria indimenticabile e un pezzo autentico del patrimonio gastronomico regionale.

Mentre l’edizione 2024 si avvia verso la conclusione, si stanno già gettando le basi per “Non Solo Show Cooking 2025”, con l’intento di migliorare ulteriormente il format e rendere la manifestazione ancora più suggestiva e coinvolgente. La manifestazione continua a essere un'importante occasione per valorizzare e far conoscere le specialità valdostane, contribuendo a mantenere viva la tradizione culinaria e ad attrarre visitatori da ogni parte.