A Valgrisenche per rivedere le stelle

L'evento speciale, organizzato in collaborazione con il GADS, il gruppo astrofili Deep Sky di Castegnato (BS), offre a tutti la possibilità di esplorare il cielo e le meraviglie dell'universo. Gli ospiti saranno guidati nella scoperta delle stelle e dei segreti del sole tramite l'uso di telescopi professionali, che permetteranno di ammirare da vicino le bellezze celesti e di viaggiare attraverso la purezza del cosmo.

La giornata inizierà nel pomeriggio con un focus particolare sul nostro astro, il sole, e si concluderà in serata con un’immersione nel cielo stellato.

A partire dalle ore 22, i partecipanti avranno l'opportunità di osservare e scoprire il firmamento sotto la guida esperta di astrofili appassionati. In aggiunta, gli interventi di Enrico Civini offriranno approfondimenti e curiosità per arricchire l’esperienza. Questo evento rappresenta una straordinaria occasione per avvicinarsi all'astronomia e per vivere una notte indimenticabile, immersi nella bellezza e nei misteri dell'universo.