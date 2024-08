GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stato approvato il progetto VDAPAY, finalizzato a dotare l’Amministrazione regionale di una piattaforma per la gestione della riscossione delle entrate tramite PagoPA per la Regione e gli altri enti creditori. Il progetto è finanziato con le risorse del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027, con la finalità di implementare un nuovo sistema per la gestione dei pagamenti degli enti pubblici regionali, che consenta alla Regione di continuare a svolgere il ruolo di Intermediario Tecnologico nei confronti di PagoPA e di aggregare gli enti territoriali, anche di piccole dimensioni, diffondendo in maniera organica le evoluzioni funzionali e di processo promosse da PagoPA stesso. L’implementazione di VDAPAY permette inoltre di fornire ai cittadini e alle imprese un unico modello per la gestione dei pagamenti verso la Regione.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Sulla base della legge regionale n. 27 del 1993, che disciplina la concessione di contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico e ambientale, nonché del protocollo di intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Diocesi di Aosta per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali appartenenti ad istituzioni ed enti ecclesiastici, la Giunta ha deliberato la concessione di contributi per un totale di 514 mila euro per interventi conservativi e di restauro al Palazzo vescovile e alla Cattedrale di Aosta, alla parrocchia Santissima Trinità di Gressoney-La-Trinité, al reliquario del Beato Emerico di Quart e al campanile della chiesa di San Maurizio di Sarre.

È stato deliberato il contributo annuale all’Institut d’études fédéralistes et régionalistes – Fondazione Emile Chanoux per le spese di funzionamento e per il programma di attività 2024. L’impegno di spesa approvato è di 100 mila euro.

Le Gouvernement régional a approuvé l’organisation de l’initiative transfrontalière “Lo pan ner – I pani delle Alpi”, au programme les 26 et 27 octobre 2024.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Coinvolgendo i Comuni di Courmayeur e di Valtournenche, la Giunta regionale ha approvato l’istituzione di un tavolo di lavoro per esaminare le questioni derivanti dall’attuazione del Piano casa sull’assetto dei due comuni, per individuare le misure da attuare e per definire un programma per approfondire in via sperimentale le tematiche della rigenerazione urbana. Il tavolo sarà composto dai rappresentanti dei Comuni di Courmayeur e di Valtournenche, del CELVA e da dirigenti o funzionari dei Dipartimenti regionali competenti.

È stata approvata la scheda progetto e il finanziamento del Progetto “Implementazione di un sistema delle conoscenze delle fonti di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano ai fini della loro salvaguardia alla luce dei cambiamenti climatici in atto” per un importo complessivo pari a 1 milione 400 mila euro a valere sul Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027.

Il progetto ha l’obiettivo di censire, attraverso il supporto del Consorzio BIM, i punti di approvvigionamento delle reti acquedottistiche comunali, di ridefinire per ciascuno di essi le aree di salvaguardia della risorsa idrica al fine di garantire la conservazione delle caratteristiche quali-quantitative delle acque destinate al consumo umano, anche alla luce del cambiamento climatico, di definire i vincoli ad esse connessi da inserire negli strumenti urbanistici comunali vigenti, creando un dataset condiviso sulle acque potabili fruibile da parte di tutti gli Enti di governo e di gestione del territorio.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il Piano Operativo Regionale per il recupero delle Liste di Attesa (POLA) per l’anno 2024, presentato dall’Azienda USL e diretto a recuperare le prestazioni di ricovero chirurgico non urgenti rimaste in sospeso in conseguenza dell’emergenza pandemica.