Valgrisenche: Eventi benessere con erbe medicinali e bagno di Gong

Il 7 agosto alle ore 21.00, nel capoluogo di Valgrisenche, la Dottoressa Annie Elli Vout de La Maison des Anciens Remèdes de Jovençan presenterà una conferenza dimostrativa per il ciclo serate “anciens remèdes”. Il tema della serata sarà “La salute dalla farmacia del Signore”, focalizzandosi sui benefici e le capacità rilassanti delle erbe medicinali e dei fiori. In particolare, verrà approfondito l’uso delle erbe estive come agrou (imperatoria), rines des prés, arnica, achillea, piantaggine e iperico.

Il 9 agosto alle ore 18.00, presso la Sala Polivalente del Vieux Quartier, si svolgerà un evento bio-energetico con il “Bagno di Gong - Suoni di riequilibrio”. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero +393347210344. Durante l’incontro, sarà possibile immergersi in frequenze risanatrici tramite l’uso di campane tibetane, arpe di cristallo e voci vibranti, favorendo una profonda riparazione cellulare e un’armonia complessiva del sistema corporeo. Si consiglia di portare un tappetino, indumenti comodi e una coperta per il rilassamento. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito www.prolocovalgrisenche.com.