La Vallée d'Aoste à l'honneur du Salon du livre de Passy

La Vallée d'Aoste sera l'invitée d'honneur de la 34e édition du Salon international du livre de montagne, qui se tient à Passy, en Haute-Savoie, de vendredi 9 à dimanche 11 août 2024. Une invitation qui marque la fidèle affection qui unit la Vallée d'Aoste et la Haute-Savoie et qui est le résultat d'une collaboration entre l'association Montagne en Pages - organisatrice du Salon -, le Conseil de la Vallée, l'Assessorat des activités et biens culturels et l'Assessorat de l'agriculture et ressources naturelles de la Région autonome.

En tant que protagoniste de cette édition, la Vallée d’Aoste saisit l’opportunité de promouvoir son image par le biais d'un pavillon aménagé par la Structure régionale expositions et promotion de l’identité culturelle, qui permettra de faire rayonner sa culture alpine et de faire apprécier son patrimoine historique et artistique, ses musées et ses expositions, sa production littéraire, sa tradition culinaire et œnologique.

«Cette nouvelle édition du Salon - dit le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin -, qui se place sous le signe de l'amitié entre Valdôtains et Savoyards, représente le témoignage de la solidarité alpine qui s'est forgée au cours des siècles et qui démontre que les montagnes ont toujours exercé une fonction naturelle de liaison et partage entre communautés.»«En tant qu'invités d'honneur - ajoute l'Assesseur des activités et biens culturels, Jean-Pierre Guichardaz -, notre présence est une occasion gratifiante pour faire connaître des initiatives culturelles de l’Administration régionale à tous les passionnés du livre de montagne et de la culture alpine. Cet événement est non seulement une manifestation culturelle et touristique, mais également un véritable lieu de partage de la culture et du patrimoine culturel commun, offrant ainsi une opportunité précieuse pour consolider les liens entre la Vallée d’Aoste et la Haute-Savoie.»

«Notre région - souligne l'Assesseur à l'agriculture, Marco Carrel - sera présente avec ses meilleurs produits et les délices de notre territoire alpin. Des deux côtés du Mont Blanc, nous partageons le même amour pour une terre, parfois difficile mais féconde, que nous soignons et préservons pour les futures générations: notre culture alpine nous rapproche aussi par le biais de notre gastronomie.»

Le Salon de Passy, un rendez-vous important pour les libraires et éditeurs spécialisés de tout l’arc alpin, sera animé par de nombreux événements, conférences et tables rondes. Des prix littéraires y seront décernés, dans l’Auditorium, en présence des autorités.

On commence le vendredi 9 août à 11h30 par un "Dialogue transfrontalier: le Mont Blanc, une montagne sans frontières" qui réunit historiens et juristes - Roberto Louvin, Michele Vellano, Bruno Berthier et François Garde - pour parler de cette montagne qui est le point de convergence de cultures qui s'enrichissent de leurs valeurs respectives. A 12h30, lors d'un apéritif valdôtain sera présenté le livre "Mémoire d'autrefois, la vie en Vallée d'Aoste dans l'œuvre de Guido Diémoz", avec la participation du sculpteur Guido Diémoz, la peintre Enrichetta Jorrioz, la traductrice Evelyne Parouty, le poète Umberto Druschovic. A 14h30, la rencontre "Les glaciers dans l'histoire des Alpes" propose une réflexion entre Sylvain Coutterant gémorphologiste, Ornella Badery Présidente du Fort de Bard, Anne Friang commissaire d'exposition, Pascal Tournaire photographe, et Rachel Hitchings autrice de "Les glaciers vivent et se réchauffent". A 17h30, il y aura l'occasion de présenter le film "Peaks of energy" de Matteo Forzano, Damiano Levati et Matteo Vettorel, présenté par Luca Bich, directeur artistique du Cervino CineMountain Festival. La journée se conclut à 19h par un voyage autour de la gastronomie valdôtaine.

Samedi 10 août, à 10h le programme reprend par une rencontre entre le patrimoine des Savoie, avec le concours de l'écrivain et alpiniste Barnard Amy, du directeur général de la Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne Fabrice Gabriel, du conteur et curé valdôtain Ivano Reboulaz. A 15h, la directrice du Centre d'études René Willien de Saint-Nicolas, Christiane Dunoyer, présente les activités et la langue commune francoprovençale.

Dimanche 11 août, à 13h30, le Salon accueille les "Echanges de littérature transalpine: du réalisme à l'imaginaire", avec la participation de Gabriella Vernetto (professeure de littérature francophone à l'UniVdA), Jean-Paul Cléret (Amis de Giono), Jean-Louis Pierre (Amis de Ramus), Fabrice Gabriel (Le Monde des livres) et Agnès Laurent (L'Express). A 15h30, dans le cadre de la conférence sur les 150 ans du Club alpin français intervient l'ancien Président du Club alpin italien de la Vallée d'Aoste Piermauro Reboulaz.

Tous les jours, de 10h à 18h, les visiteurs pourront découvrir les expositions de quatre artistes valdôtains: le sculpteur sur bois Guido Diémoz, le sculpteur sur pierre Donato Savin, le peintre Michele Turco et le graphiste Fulvio Vicquéry.

Le programme complet et détaillé de l'événement est disponible sur le site internet officiel www.salondulivrepassy.com